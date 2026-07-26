Pendant 1h15, le DJ français a enchaîné ses plus grands succès et des classiques de la house dans un set sans temps mort. Entre jeux de lumières, flammes et une foule en fusion, Bob Sinclar a transformé la Véga en immense dancefloor.

Présenté comme «une référence de la house ayant monopolisé les années 2000» juste avant le début de son show, Bob Sinclar n'a pas failli à sa réputation. Le DJ français de 57 ans s'est emparé de la Véga pour un set de 1h15.

Mixant quasi non de stop, il a enchaîné les hits - autant les siens que ceux d'autres artistes - avec des transitions tellement folles que nous ne réalisions parfois même pas que nous étions passés à un autre titre. Après avoir lancé un «Vous êtes chaud, la Suisse?», il a commencé son set avec «Save Our Soul». On a vu de nombreuses personnes se mettre directement à danser. Sur chaque morceau, il y a des jeux de lumières, certaines fois des fumigènes, des flammes ou des petits feux d'artifice!

Si dans les premiers rangs, les gens bougent quasi-non-stop, nous remarquons que certains titres mettent facilement tout le public d'accord. Quand «I follow Rivers» de Likke Ly démarre, on entend un max de réactions dans la foule. Le DJ baisse certaines fois le son pour laisser les festivaliers chanter à plein poumon.

Des classiques qui mettent le feu

De notre point de vue, le titre qui a le plus ambiancé les gens est «World Hold On», pourtant sorti en 2006! Nous vous jurons que c'est vrai: de la barricade au fond de la zone, nous voyons le public danser!

Nous ne vous cachons pas qu'en allant voir Bob Sinclar, nous espérons une chanson en particulier! Et bien, nous avons dû nous montrer patients. Il était 22h55 quand nous avons enfin entendu résonner les premières notes de «Love Generation». Nous avons rapidement switché notre app de notes pour l'appareil photo, histoire de filmer ce moment. Vu l'engouement de la foule, nous nous disons que nous n'étions pas les seuls à espérer cette chanson!

Après un dernier titre, Bob Sinclar quitte la scène d'un «Merci beaucoup les amis, merci tout le monde!»

Des drones et un mini feu d'artifice Tradition oblige, le show des drones avait lieu ce dimanche (merci la météo qui s'est montrée clémente). Le spectacle était présenté pour la deuxième fois au Paléo, après la répétition générale du samedi soir. Il était 23h15 quand les 1400 drones ont commencé leur ballet lumineux dans le ciel de la plaine de l'Asse. Le spectacle imaginé par le Groupe F est accompagné d'un fond musical - un mix des gros titres des artistes ayant été présents lors de cette 49e édition. Et soudain, la surprise: alors que résonne «Firework» de Katy Perry, un feu d'artifice est lancé depuis les drones. Un final des plus réussis!