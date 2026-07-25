C’est un Mosimann souriant, ouvert et motivé qui s’est présenté quelques heures avant sa prestation au Paléo festival ce vendredi. Le DJ, producteur et artiste aux multiples casquettes n’a pas déçu, tant lors de son interview que de son show majuscule sur la Plaine de l’Asse. Programmé en fin de soirée sur Véga, il a su faire vibrer plusieurs dizaines de milliers de spectateurs venus assister au set, dans lequel il mixe, chante, joue de la batterie et du synthé. Rien que ça. Le roi de la « Dream Track » l’a bien rendu à son public en lui déclarant sa flamme, alors qu’il ne s’attendait pas forcément à un tel accueil.

Salut Mosimann, quelle serait ta « Dream Interview » ?

Mosimann : «Écoute, être dans un endroit bienveillant, avec des gens bienveillants, avec un journaliste qui, de préférence, est papa, avec qui j'aurais discuté en off de nos enfants, et avec une température autour de 25-26 °C. Tout ça, ce serait pas mal (sourire).»

Je crois qu'on n'est pas trop mal alors. Et surtout, être à Paléo, j'imagine que c'est quand même un peu particulier pour toi ?

«C'est un rêve de gosse. On enchaîne les interviews depuis tout à l'heure et je repensais aux premières fois où j'ai entendu parler de Paléo. Je me souviens, j'allais à City Disc écouter des CD. Tu pouvais mettre un casque et écouter les compilations de DJ Antoine Mainstation ou de la Street Parade. À chaque fois, il y avait la pub pour Paléo. Je me disais : «Si ça se trouve, un jour, peut-être que moi aussi…» Je rêvais déjà très jeune. Et aujourd'hui, j'y suis. En plus, je clôture la scène Véga. C'est n'importe quoi… juste extraordinaire.»

Tu avais déjà eu l'occasion de venir ici, mais dans un autre rôle.

«Oui. J'étais venu parce que j'avais assuré la direction musicale du live de Grand Corps Malade. J'avais composé l'album Mesdames, donc j'étais sur cette scène avec lui. Et je m'étais juré qu'un jour j'y reviendrai tout seul.»

Tu parles de ce concert comme d'un concert de rêve.

«Oui. Paléo fait partie des étapes importantes pour moi. Mais, à l'inverse, même si c'est une immense machine, dans mon cœur ça résonne exactement de la même manière qu'un festival que je vais faire bientôt, le Rock'n Poche, en Haute-Savoie. J'ai grandi entre la Suisse alémanique et la Haute-Savoie. C'était le festival de mon adolescence. J'y allais voir Sinsemilia, Tryo, La Rue Kétanou… C'était le festival local où je me disais : « Si un jour j'ai la chance de le faire… » Cette année, on a reçu énormément de demandes, mais j'ai dit à mes équipes : « Si je peux faire le Rock'n Poche, j'y vais. » Ce sont deux extrêmes, mais dans mon cœur, je les ressens exactement de la même manière.»

De toute façon, ton cœur est un peu suisse et un peu français.

«Clairement, les deux.»

On parlait justement des enfants. Tu as partagé ta paternité il y a quelques semaines. C’est aussi quelque chose qui a changé dans ta vie.

«C'est incroyable. Je vois la même chose dans tes yeux. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin. C'est ça, la vraie différence.»

Franchement, comment tu fais pour tout faire ? Je ne comprends pas comment c'est possible dans une journée de 24 heures. Déjà, est-ce que tu dors ? (Rires.)

«J'ai une bague spéciale qui me dit quand dormir. Je travaille avec un médecin du sommeil, François Duforez, qui est spécialisé dans les personnes qui ont peu de temps pour dormir, comme les grands navigateurs ou les sportifs de haut niveau. Je dors par périodes de 17 minutes. Si je sens une petite baisse de régime, je m'isole 17 minutes avec mes écouteurs. Ma bague me dit quand me réveiller. C'est parfait.»

On est en Suisse et le public est majoritairement suisse. Si tu devais faire la Dream Track d'une personnalité suisse, ce serait qui ?

«C'est drôle que tu me poses cette question. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer le 1er août sans faire la Dream Track d'un Suisse. Je réfléchissais à qui choisir. J'ai discuté avec Stephan Eicher récemment, mais je me suis dit : « En fait, mon pote suisse, c'est Bastian Baker. » Je suis donc obligé de lui demander de faire sa Dream Track. Figure-toi qu'il a accepté ! Je vais la tourner et elle sortira le 1er août. Et je ne l'avais encore dit à personne. Tu es le premier à qui je le dis. Il m'a déjà prévenu qu'il n’allait pas me rendre la tâche facile !»

On est sur un média national, avec beaucoup de Suisses alémaniques. Justement, quelle place occupe le suisse allemand dans ta vie ? Attends… «Papa ! Viens !» (Son père répond en suisse allemand et explique que leur région est un endroit où ils peuvent vivre tranquillement, loin de l'agitation et des touristes, même si le Rigi attire énormément de visiteurs.)



Il a tout résumé ! En tout cas, on sait que tu comprends le suisse allemand et que tu le parles plutôt bien.

«Je fais ce que je peux mais ce n'est pas toujours facile. On va se dire la vérité : ce n'est pas la langue la plus sexy du monde ! Pourtant, « je t'aime » en allemand, ça sonne bien : Ich liebe dich. Et en suisse allemand ? Ich ha di gärn. Tu m'imagines rencontrer une Suissesse alémanique et lui dire ça ? (Rires.) Bon, il faut surtout que je trouve une Suissesse alémanique !»

C'est aussi comme ça que tu développeras encore davantage ta carrière de l'autre côté de la Sarine ?

«Voilà, on va essayer !»



Tu as déjà vécu mille vies en tant qu'artiste. Dans dix ans, on te retrouvera où ?

«Dans dix ans, j'aimerais avoir une résidence à Las Vegas, une résidence à Ibiza dans un grand club. Je voudrais aussi avoir une ferme en Suisse, avec des vaches et des chèvres. Ça, ce serait une belle vie.»