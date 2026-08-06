La pianiste Beatrice Berrut et le vice-champion olympique de patinage artistique Stéphane Lambiel se sont à nouveau associés cet été. L'espace de deux soirs – jeudi et vendredi -, ils présentent à Champéry (VS) un spectacle sur glace.

Spectacle Champéry: le mariage de la grâce sur glace et de la musique

Après le succès de «L’Apprenti Sorcier» en 2024, Beatrice Berrut et Stéphane Lambiel ont choisi de poursuivre leur collaboration avec une nouvelle création originale mêlant musique et patinage artistique. Intitulé «L'Arbre de Lumière», cette production, présentée dans le cadre des «Rencontres musicales» de la station chablaisienne, se veut immersive.

La musique, jouée en direct, y dialogue avec le mouvement sur glace, transformant la patinoire en un vaste espace poétique. Contrairement à il y a deux ans, Beatrice Berrut s'est également produite en tant que chanteuse, elle qui a installé son piano sur la glace du Palladium, pour ces deux représentations.

La résilience et l'espoir

Conçu comme un récit symbolique, «le spectacle traverse l’histoire de l’humanité à rebours: d’une scène de guerre et de désolation, il chemine progressivement vers la paix, l’amour et la lumière», expliquent les auteurs,. «A la croisée de l’art et du sport, «L’Arbre de Lumière» veut célébrer la résilience et l’espoir et proposer une expérience forte et fédératrice, portée par un message universel.»

Outre Stéphane Lambiel, double champion du monde (2005 et 2006), plusieurs anciens ou actuels patineurs ont griffé la glace du Palladium de Champéry jeudi soir. Parmi eux, l'Italienne Carolina Kostner (championne du monde 2012), le Letton Deniss Vasiljevs (3e des Européens 2022), la Japonaise Satoko Miyahara (vice-championne du monde 2015) et le Schaffhousois Lukas Britschgi (champion d'Europe 2025).

Avec de jeunes talents

Stéphane Lambiel n'est pas à son premier spectacle mêlant musique et patinage artistique. Outre diverses prestations à «Art on Ice», il avait notamment créé en 2014 le spectacle «Ice Legends» à Genève, l'année de la création à Champéry de la Skating School of Switzerland, dédiée aux jeunes talents du monde entier.

Une douzaine d'élèves de son école ont pu participer au spectacle présenté jeudi soir. Ils seront à nouveau sur la glace vendredi pour une seconde représentation.