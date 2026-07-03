Elle a remporté six Brit Awards, a chanté aux côtés de stars mondiales, mais est pourtant restée longtemps dans l'ombre et a écrit des tubes pour des superstars. blue News te dévoile cinq faits passionnants sur la chanteuse britannique de soul-pop qui ouvre aujourd'hui le 60e Montreux Jazz Festival.

blue News te dévoile cinq faits passionnants sur la chanteuse britannique de soul-pop qui ouvre aujourd'hui le 60e Montreux Jazz Festival.

1) Elle a écrit des tubes mondiaux, mais personne ne connaissait son nom

Avec sa prestation lors de l'ouverture du 60e Montreux Jazz Festival, Raye est aujourd'hui elle-même sous les feux de la rampe. Avant de percer en tant qu'artiste solo, elle faisait déjà partie de l'élite de la pop – mais en coulisses. La Britannique a en effet écrit des chansons pour des stars mondiales comme Beyoncé, Rihanna, David Guetta, John Legend, Ellie Goulding ou Charli XCX, et a aussi prêté sa voix à des tubes dance.

À l’époque, presque personne ne savait qui se cachait derrière toutes ces chansons. Alors que d’autres fêtaient leurs grands succès, Raye attendait toujours sa chance.

Mais plus Raye connaissait le succès pour les autres, plus sa frustration grandissait. Car tandis que ses chansons faisaient le tour du monde, son propre premier album est resté dans un tiroir pendant des années.

2) Elle s'est battue contre sa propre maison de disques

En fait, Raye aurait dû sortir son premier album bien plus tôt. À 17 ans déjà, elle avait signé un contrat pour quatre albums chez Polydor. Mais même si elle écrivait des tubes et collaborait avec des artistes de renom, la maison de disques a refusé pendant des années de lui sortir un premier album. Au lieu de ça, on lui a sans cesse fait patienter et on l’a poussée vers un style dance-pop commercial.

En 2021, elle a craqué. Dans un post émouvant sur X, elle a exprimé publiquement sa frustration: ça faisait des années qu’elle avait des chansons et des albums prêts, alors que sa musique prenait la poussière dans un tiroir. Ce post a fait sensation à l’international et a porté ses fruits. Peu après, Raye a pu résilier son contrat et redémarrer sa carrière en tant qu’artiste indépendante.

Imagine this pain

I have been signed to a major label since 2014...and I have had albums on albums of music sat in folders collecting dust, songs I am now giving away to A list artists because I am still awaiting confirmation that I am good enough to release an album. — RAYE (@raye) June 29, 2021

Ce qui semblait être un risque pour sa carrière s’est avéré être la meilleure décision de sa vie. Car quelques mois plus tard seulement, Raye a enfin connu le succès qu’elle attendait depuis des années.

3) C'est en tant qu'artiste indépendante qu'elle a décroché un tube mondial

Après avoir quitté sa maison de disques, Raye a financé en grande partie elle-même son premier album «My 21st Century Blues». Cette décision a changé sa vie. Avant même la sortie de l'album, le single « Escapism » est sorti fin 2022. Ce morceau, en feat avec la rappeuse 070 Shake, est devenu, grâce à TikTok, un tube mondial inattendu. La chanson s’est hissée à la première place des charts britanniques et a fait connaître Raye à l’international du jour au lendemain.

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Avec son premier album, la Britannique a définitivement prouvé qu’elle était bien plus qu’une simple auteure-compositrice pour les autres. Ce mélange de pop, de R&B, de soul, de jazz et de blues a séduit autant les critiques que les fans. Aux Brit Awards 2024, elle a finalement remporté pas moins de six prix, établissant ainsi un nouveau record.

Mais derrière ce succès se cache aussi beaucoup de souffrance. Son succès ne tient pas seulement à sa voix exceptionnelle. Raye a aussi su convaincre parce qu’elle parle sans détours, dans ses chansons, des chapitres les plus sombres de sa vie.

4) Elle transforme ses expériences les plus sombres en musique

Raye transforme ses plus grandes souffrances en musique. Sur son premier album «My 21st Century Blues», elle parle ouvertement de santé mentale, de consommation de drogue et des côtés sombres de l'industrie musicale. Elle raconte comment, après des années de frustration, elle s'est parfois retrouvée prise dans une spirale descendante dangereuse et comment la musique l'a aidée à surmonter cette période.

La chanson «Ice Cream Man» est particulièrement émouvante. Raye y évoque une agression sexuelle commise par un producteur connu. Elle a elle-même qualifié cette chanson de la plus difficile de sa carrière. Au fond, elle ne voulait même pas la chanter, a-t-elle dit – mais c’est justement parce qu’elle s’est tue si longtemps qu’elle veut donner la parole à d’autres victimes.

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Malgré sa carrière internationale, Raye n’a jamais perdu le contact avec la Suisse. Au contraire: lors d’un de ses concerts les plus émouvants, sa famille a joué un rôle tout à fait particulier.

5) Son grand-père est originaire d'Appenzell

Raye est née à Londres, mais sa mère a des racines suisses et ghanéennes. La chanteuse a un lien particulier avec la Suisse grâce à son grand-père, qui est originaire d'Appenzell.

Aujourd'hui, elle revient à Montreux pour la troisième fois d'affilée et ouvre le festival avec un spectacle spécialement conçu pour le 60e anniversaire. Le directeur du festival, Mathieu Jaton, a donné «carte blanche» à la Britannique : accompagnée d’invités de haut vol, elle compte célébrer le jazz, la soul, le blues et la pop – avec des tubes, des réinterprétations et des collaborations inédites.

Lorsqu’elle s’est produite au Montreux Jazz Festival en 2024, elle a salué le public en disant:

«I'm a swiss girl»

Ce concert a été un moment très spécial pour Raye. Son grand-père avait fait le déplacement depuis l’Appenzell et y a vu sa petite-fille se produire en live sur scène pour la toute première fois. D’autres membres de sa famille étaient également présents. «Je vais sûrement pleurer de joie», avait déclaré Raye à ce moment-là, visiblement émue.