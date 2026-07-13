Montreux Jazz Festival
Deep Purple en démonstration à l'auditorium Stravinski
Le chanteur, Ian Gillan, a enchaîné les titres pendant plus d'une heure et 45 minutes.
Monteux Jazz Festival/Thea Moser
C'est une soirée rock qui attendait le public de l'auditorium Stravinski ce lundi soir au Montreux Jazz Festival. Après une ouverture des plus dynamiques par Danko Jones, Deep Purple a fait parler sa maîtrise du genre. On vous raconte.
L'auditorium Stravinski s'est transformé en temple du rock ce lundi soir. Certains pourront trouver la formulation cliché, mais, en tant que novice du genre, c’est réellement l’impression qu’on a eue. Après une ouverture explosive de Danko Jones (voir encadré), Deep Purple s'est emparé de la scène.
Il est 21h59 quand les lumières s'éteignent. L'écran sur la scène s'allume et, dans une ambiance rappelant les génériques de «Star War », le show commence. Sur un fond d'espace, la tête des membres du groupe apparaît, suivent les lettres DP et enfin le nom du groupe dans les flammes. Les membres arrivent sur scène et quand retentissent les premières notes d'«Highway Star», le public s'emballe..
Les interludes musicaux sont incroyables, les jeux de lumière se font au rythme de la musique. Un début de show de plus de 8min qui donne le ton: dans la foule, l'ambiance ne retombera pas de la soirée.
En témoigne l'enchaînement de «Hard Lovin’ Man» et «Into the Fire». Sur la première chanson, on voit de nombreux téléphones se lever dans la foule. La suivante a droit à un tonnerre d'ovations quand elle se termine.
Des solos qui parlent d'eux-mêmes
Personnellement, on se prend une première claque sur un solo. Après avoir déclaré que c'était «bien d'être de retour», le chanteur Ian Gillan présente le guitariste Simon McBride. Ce dernier se lance alors dans un solo de guitare électrique et, honnêtement, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter religieusement sa performance. Après environ 4 min 30, il est rejoint par le reste du groupe, qui entame alors «Arrogant Boy».
Simon McBride dans ses œuvres.
Montreux Jazz Festival/Thea Moser
Le deuxième moment qui nous a laissés sans voix est le solo de Don Airey pendant l'intro de «Lazy». Le Britannique de 78 ans fait parler son clavier avec une dextérité folle. Au vu des réactions dans la foule, on n'est pas les seuls à être impressionnés par sa performance! Quand le reste du groupe se joint à lui, le public s'ajoute à la fête en tapant des mains en rythme. Une belle osmose entre le groupe et ses fans.
Suit une parenthèse un peu plus calme, du moins musicalement. Sur «When a Blind Man Cries», les instruments laissent en effet la place à la voix de Ian Gillan. Ce dernier livre une performance vocale. Il vit d'ailleurs pleinement le morceau: c'est les yeux fermés qu'il interprète quasiment toute la chanson. Et sa note de fin déclenche les vivats de la foule.
Un titre incontournable
Impossible d'évoquer un concert de Deep Purple au Montreux Jazz Festival sans parler de «Smoke on the Water», tant l'histoire de cette chanson est liée à celle du festival. En 1971, les Britanniques étaient à Montreux pour enregistrer l’album «Machine Head» au Casino. La veille, ils assistent à l’incendie du bâtiment depuis les rives du lac. De là naît la chanson «Smoke on the Water».
Dès les premières notes du riff d'introduction, le public s'enflamme (pardon pour le choix du verbe): ça hurle, siffle et tape des mains de partout. Ceux qui maîtrisent les paroles n'hésitent pas à chanter en chœur - ils sont particulièrement nombreux sur le refrain: «Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water».
«Vous avez été incroyables! Merci beaucoup», lance alors Ian Gillan. Les membres se retirent de scène - avant de revenir pour un triple rappel. Ils enchaînent «Guinnesis», un morceau instrumental, «Hush» et «Black Night». Cette fois, c'est vraiment fini. Il n'y a pas à dire: ils auront beau fêter les 60 ans de carrière du groupe en 2028, les membres de Deep Purple ont toujours une pêche d’enfer!
Danko Jones «en putain d'ouverture de Deep Purple»
Le trio originaire de Toronto (Canada) avait la mission de lancer la soirée à l'auditorium Stravinski. L'objectif a été atteint. Le show commence avec un enchaînement de «What You Need» et «Get High?». Et, dès le premier titre, ça tape des mains en rythme dans le public. Autour de nous, on remarque plusieurs personnes qui bougent en cadence et, d'un coup, on se rend compte qu'on bat aussi la mesure du pied!
Il faut dire que le groupe sait y faire. À la batterie, Rich Knox donne tout ce qu'il a. Le bassiste n'est pas en reste: John Calabrese saute sur scène, incite le public à taper des mains et lancera même des olas dans la foule. Danko Jones, le chanteur, nous impressionne par ses solos de guitare. Notre cœur balance en particulier sur les riffs de «Had Enough» où il est rejoint par le batteur et son moment solo pendant «I'm in a Band».
Lors d'un mini-interlude, le chanteur annonce qu'ils n'étaient encore «jamais venus au Montreux Jazz». À ses yeux, il n'y a «pas de meilleure manière de faire le festival qu'en ouverture de Deep Purple». «On a eu la place que tous les groupes veulent. On sait que tout le monde dans la salle se demande quand on va partir. Je m'en fous, je suis venu de Toronto pour la putain d'ouverture de Deep Purple», ajoute-t-il.
Si le public semblait déjà motivé depuis le début, Danko Jones achève d'embarquer la foule avec lui sur «Good Time». Le chanteur «exige» que tout le monde chante le refrain. «Je m'en fous si vous ne connaissez pas les paroles, tant qu'un son sort de votre bouche», lance-t-il en intro. Si les gens se montrent timides sur le premier refrain, ils se prennent ensuite au jeu.
Quand Danko Jones quitte la scène après une heure de concert, on doit vous avouer qu'on n'a pas vu le temps passer! Et au vu des applaudissements, le public a l'air convaincu de ce qu'il a entendu.