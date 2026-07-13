C'est une soirée rock qui attendait le public de l'auditorium Stravinski ce lundi soir au Montreux Jazz Festival. Après une ouverture des plus dynamiques par Danko Jones, Deep Purple a fait parler sa maîtrise du genre. On vous raconte.

L'auditorium Stravinski s'est transformé en temple du rock ce lundi soir. Certains pourront trouver la formulation cliché, mais, en tant que novice du genre, c’est réellement l’impression qu’on a eue. Après une ouverture explosive de Danko Jones (voir encadré), Deep Purple s'est emparé de la scène.

Il est 21h59 quand les lumières s'éteignent. L'écran sur la scène s'allume et, dans une ambiance rappelant les génériques de «Star War », le show commence. Sur un fond d'espace, la tête des membres du groupe apparaît, suivent les lettres DP et enfin le nom du groupe dans les flammes. Les membres arrivent sur scène et quand retentissent les premières notes d'«Highway Star», le public s'emballe..

Les interludes musicaux sont incroyables, les jeux de lumière se font au rythme de la musique. Un début de show de plus de 8min qui donne le ton: dans la foule, l'ambiance ne retombera pas de la soirée.

En témoigne l'enchaînement de «Hard Lovin’ Man» et «Into the Fire». Sur la première chanson, on voit de nombreux téléphones se lever dans la foule. La suivante a droit à un tonnerre d'ovations quand elle se termine.

Des solos qui parlent d'eux-mêmes

Personnellement, on se prend une première claque sur un solo. Après avoir déclaré que c'était «bien d'être de retour», le chanteur Ian Gillan présente le guitariste Simon McBride. Ce dernier se lance alors dans un solo de guitare électrique et, honnêtement, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter religieusement sa performance. Après environ 4 min 30, il est rejoint par le reste du groupe, qui entame alors «Arrogant Boy».

Simon McBride dans ses œuvres. Montreux Jazz Festival/Thea Moser

Le deuxième moment qui nous a laissés sans voix est le solo de Don Airey pendant l'intro de «Lazy». Le Britannique de 78 ans fait parler son clavier avec une dextérité folle. Au vu des réactions dans la foule, on n'est pas les seuls à être impressionnés par sa performance! Quand le reste du groupe se joint à lui, le public s'ajoute à la fête en tapant des mains en rythme. Une belle osmose entre le groupe et ses fans.

Suit une parenthèse un peu plus calme, du moins musicalement. Sur «When a Blind Man Cries», les instruments laissent en effet la place à la voix de Ian Gillan. Ce dernier livre une performance vocale. Il vit d'ailleurs pleinement le morceau: c'est les yeux fermés qu'il interprète quasiment toute la chanson. Et sa note de fin déclenche les vivats de la foule.

Un titre incontournable

Impossible d'évoquer un concert de Deep Purple au Montreux Jazz Festival sans parler de «Smoke on the Water», tant l'histoire de cette chanson est liée à celle du festival. En 1971, les Britanniques étaient à Montreux pour enregistrer l’album «Machine Head» au Casino. La veille, ils assistent à l’incendie du bâtiment depuis les rives du lac. De là naît la chanson «Smoke on the Water».

Dès les premières notes du riff d'introduction, le public s'enflamme (pardon pour le choix du verbe): ça hurle, siffle et tape des mains de partout. Ceux qui maîtrisent les paroles n'hésitent pas à chanter en chœur - ils sont particulièrement nombreux sur le refrain: «Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water».

«Vous avez été incroyables! Merci beaucoup», lance alors Ian Gillan. Les membres se retirent de scène - avant de revenir pour un triple rappel. Ils enchaînent «Guinnesis», un morceau instrumental, «Hush» et «Black Night». Cette fois, c'est vraiment fini. Il n'y a pas à dire: ils auront beau fêter les 60 ans de carrière du groupe en 2028, les membres de Deep Purple ont toujours une pêche d’enfer!