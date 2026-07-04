Invité pour la neuvième fois au Montreux Jazz Festival, c’est en trio que Sting s’est produit. Le chanteur était accompagné de son guitariste Dominic Miller et du batteur Chris Maas. Ils ont offert au public de l’Auditorium Stravinski une revisite des plus grands succès de Sting. Tour d'horizon.

Il est des artistes qui n'ont plus besoin de faire leurs preuves. Pour nous, Sting est de ceux-là. Il est 21h58 quand le Britannique de 74 ans arrive sur scène en t-shirt et pantalons noirs. Il est suivi de ses deux musiciens: le guitariste Dominic Miller et le batteur Chris Maas.

Une mise en scène qui peut paraître «simple», mais qui est diablement efficace. La preuve, on se surprend à se déhancher en rythme dès le deuxième titre, «I Wrote Your Name (Upon My Heart)», alors qu'on ne connaissait, de base, pas la chanson.

Mais comme le reste du public, on est porté par l'ambiance. Il faut dire que le show du Britannique est bien rôdé. Les titres s'enchaînent quasiment sans interruption. Après cinq chansons, l'artiste prend le temps de saluer son public: «Merci beaucoup tout le monde», lâche-t-il en français, avant de plaisanter sur le fait qu'il vient «au Montreux Jazz Festival depuis la Seconde Guerre mondiale».

Certains diront peut-être que la carrière du Britannique ne peut pas se réduire à quelques titres incontournables, mais on prend le risque de revenir, pour vous, sur certains des moments suspendus (à nos yeux en tout cas) de cette soirée:

«Message in a Bottle», The Police

C'est avec cette chanson que le concert débute. Et il suffit des premières notes pour que la majorité du public tape dans ses mains en rythme. La foule chante ensuite en chœur avec l'artiste.

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«Englishman in New York»

Une fois encore, tout le monde réagit dès la première note. Instantanément, le refrain «Oh, I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York» résonne dans l'Auditorium Stravinski. Au milieu de la chanson, un solo de batterie surprend le public.

Ce dernier répond ensuite en écho à Sting: le Britannique entonne «Be yourself», ce à quoi le public répond «no matter what they say». Un beau moment d'harmonie entre l'artiste et ses fans.

«Wrapped Around Your Finger», The Police

Ici, l'ambiance nous semble plus intimiste: c'est comme si les instruments s'étaient légèrement estompés pour laisser la puissance vocale de Sting s'exprimer sur les couplets.

Un choix qui convainc la foule. Il n'y a absolument aucun bruit dans l'Auditorium Stravinski pendant toute la performance, mais à la fin, les applaudissements explosent dans la salle.

«Brand New Day»

Alors là, il faut qu'on vous l'avoue: «Brand New Day» fait partie de nos chansons favorites de Sting. C'est peut-être même celle qu'on préfère, vu qu'elle est dans notre playlist. Et l'entendre en live fut vraiment incroyable! Les parties instrumentales étaient aussi très appréciables.

Vous auriez dû nous voir danser dans notre coin et taper des mains en rythme.

«Every Breath You Take», The Police

C'est avec ce titre que Sting a conclu la partie principale de son concert. Le public a , une nouvelle fois, chanté en chœur avec lui. Et quand l'artiste dédie un «I'll be watching you», c'est l'ovation dans la salle.

Un double rappel

Une fois la chanson terminée, Sting quitte la scène, mais le public de l'Auditorium Stravinski ne semble pas décidé à mettre un terme à la soirée. Des applaudissements retentissent et certaines personnes tapent même des pieds.

Sting fait rapidement son retour sur scène. «Quelle chanson voulez-vous?», demande-t-il en feignant l'innocence. La réponse fuse immédiatement: «Roxanne»! Le trio s'exécute avec plaisir. Au vu des réactions dans la salle, c'est peut-être le titre le plus attendu de toute la soirée. Comme en guise de remerciement, le public reprend les paroles à tue-tête.

Le chanteur offre un dernier moment de calme avec «Fragile» qu'il entonne en guitare-voix. «Montreux, merci beaucoup, merci bien», remercie-t-il. Et il s'en va sous les vivats de la foule.