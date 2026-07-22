Le groupe de pop-rock français avait les honneurs de la Véga ce mercredi soir. Le quintette a proposé un show énergique entrecoupé d'un joli moment d'émotion. On vous raconte.

Les dandys parisiens, tels qu'ils ont été présentés au public, de Feu! Chatterton étaient pour la quatrième fois au Paléo Festival. Après avoir lancé le concert – qui était traduit en langue des signes – avec «Compagnons», Arthur Teboul, le chanteur, dit à la foule: «Quel bonheur de vous retrouver! Merci d'être là, les Vaudois! Ça va gigoter un peu!»

On ne vous cache pas que sur la chanson suivante, «Écran Total», c'est surtout lui qui se déhanche au rythme de la musique. De notre point de vue, les festivaliers sont encore un peu timides dans leurs mouvements. C'est vraiment sur «Allons voir», la troisième chanson de la setlist, que l'ambiance va être lancée: les gens semblent enfin se laisser gagner par l'énergie du groupe. Ça danse et ça chante en chœur.

Si on apprécie l'énergie et la communion entre Feu! Chatterton et son public, on avoue que notre moment coup de cœur est une parenthèse plus calme et mélancolique. Quand le groupe entame «Ce qu'on devient», on est touché par le texte dont les paroles évoquent le temps qui passe et la manière dont nos rêves d'enfants évoluent dans un monde complexe.

L'interlude pendant lequel Arthur Teboul est accompagné uniquement du piano et du hautbois nous a donné les frissons.

Un hommage à leur mentor

Le moment émotion ne s'est pas arrêté là. Arrivé au terme de la chanson, le Français de 38 ans demande à ce que le public soit éclairé. «Je prends un instant pour vous regarder. Tout passe vite, il faut un souvenir», déclare-t-il.

Vient ensuite une «chanson particulière». Elle nous a été envoyée du ciel par quelqu'un qui est parti là-haut, poursuit le chanteur. Il dédie ensuite «Mille vagues» à Jean-Philippe Allard, leur manager, mentor et ami, décédé en 2024. Puis il ajoute que ce titre est «pour tous ceux qui nous manquent».

Comme pour être en communion avec lui, les musiciens s'asseyent ensemble derrière lui. À la fin de la chanson, Arthur Teboul lève le poing et les yeux vers le ciel.

Debout sur la foule

Le show est ensuite reparti tout en énergie avec «Libre». Lors du passage uniquement instrumental, on a pu apprécier toute l'énergie du quintette. «On se lâche un peu Paléo! C'est l'heure», affirme alors Arthur Teboul.

Si le public s'ambiance sur les deux titres suivants, c'est vraiment sur le final que tout le monde se lâche complètement. Sur «La Malinche», on voit de très nombreuses personnes quintette puis sauter en rythme. Pour prolonger un peu le moment, le chanteur n'hésite pas à se lancer dans le public. Après s'être laissé transporter quelques instants, il se met carrément debout, soutenu par des festivaliers pour pouvoir voir la foule de plus près.

Revenu sur scène, il improvise quelques lignes de «Désenchantée» de Mylène Farmer, histoire que le public continue de danser. «Merci du fond du cœur, on vous aime fort. On sera en décembre à l'Arena de Genève», conclut quelques instants plus tard Arthur Teboul avant que le groupe ne salue ses fans et se retire.