Pour ce premier jour du Paléo Festival, la Grande Scène accueillait notamment Suzane et Twenty One Pilots. On n'a pas su choisir, alors on vous raconte les deux concerts. Une (grande) scène, deux ambiances!

Suzane avait la lourde tâche de lancer le festival sur la Grande Scène. Et la chanteuse française de 35 ans était attendue, si l'on se fie à la foule déjà bien présente une quinzaine de minutes avant le concert. Le nombre de personnes venues la voir semble d'ailleurs surprendre l'artiste. «C'est mon troisième Paléo, mais ma première sur cette scène. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux», lâchera-t-elle d'ailleurs.

Sur scène, Suzane enchaîne les titres de son dernier album en date, «Millenium». Dès la première chanson, «Dégaine», les mains se lèvent dans le public. Entourée de quatre danseuses, la Française met une belle ambiance: elle participe aux chorégraphies et motive constamment les gens. Sur «Champagne», quasi tout le monde chante et danse!

Un disque d'or sur scène

Avant de commencer «Virile», Suzane invite ceux qui connaissent les paroles à chanter avec elle. Ils sont très nombreux à entonner les paroles par coeur. Une nouvelle fois, la chanteuse semble surprise. Et alors qu'elle remercie les gens d'avoir fait de ce titre un single d'or, quelqu'un arrive sur scène avec son album certifié disque d'or!

Après avoir remercié les gars de (son) label et ses équipes, elle déclare: «Je vais être un petit peu chamboulée après ça, excusez-moi! C'est à vous que je le dois! Merci beaucoup!»

Encore quelques chansons et c'est déjà le final. Alors que Suzane entonne «Lendemain de fête», les festivaliers chantent, dansent et sautent au rythme de la musique.

Twenty One Pilots met le feu

Quelques heures plus tard, c'est Twenty One Pilots qui s'est emparé de la Grande Scène. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le duo américain a mis le feu (au sens propre comme au sens figuré).

Il faut dire que le show était à la fois vocal, musical et visuel. Le chanteur Tyler Joseph passe d'un genre à l'autre avec une aisance qui nous laisse sans voix: il rappe, fait du piano-voix, nous embarque sur des titres pop et passe même sur du rock. À la batterie, Josh Dun a une énergie débordante.

Sur chaque titre, il y a des jeux de lumière, des effets de fumée, des flammes ou même des feux d'artifice. Effets visuels garantis. Sur «Jumpsuit», par exemple, une partie de la scène s'enflamme carrément pendant la prestation.

Si le public s'ambiance sur toutes les chansons, certaines semblent plus attendues que d'autres. C'est en effet lors de «Heathens», cinquième titre du set, qu'on voit pour la première fois les téléphones apparaître dans la foule, qui était venue en très grand nombre écouter Twenty One Pilots. De la scène aux escaliers, c'était noir de monde.

Autre chanson qui a créé la surprise: «Drumshow». À un moment donné, le batteur descend saluer le public. Mais au lieu de remonter sur scène, il se dirige vers une échelle installée sur le côté. Arrivé à une certaine hauteur, il dévoile une batterie - jusqu'alors cachée par un drap noir. C'est de là-haut qu'il poursuivra le titre.

Impossible de parler des hits de Twenty One Pilots sans évoquer «Stressed out». Le public, qui a reconnu le titre dès les premières notes, a chanté en choeur pendant que sur scène flammes et feux d'artifice explosaient.

Pour le rappel, le duo s'est lancé sur «Trees». De quoi faire sauter et chanter la foule. Et croyez-nous le final a été incroyable: les deux artistes ont terminé debout sur des planches au-dessus de la foule (celles-ci étaient soutenues directement par les gens dans le public). Et tandis qu'ils battaient le rythme sur des tambours, fumée, feux d'artifice, flammes et confettis explosaient une nouvelle fois. Une fin de soirée en apothéose!