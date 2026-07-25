L'ancienne candidate de la Star Academy était sur la scène Véga ce samedi en début de soirée. La Belge de 24 ans a livré un show très énergique de près de 1h10. Un moment qu'elle a immortalisé avec une photo finale.

Pour son «premier concert en Suisse cette année», Helena a eu les honneurs de la Véga ce samedi soir au Paléo. La Belge de 24 ans a proposé un show très énergique de près de 1h10, alors même qu'elle était malade! La veille, elle avait dû annuler un concert. Franchement, si on n'avait pas eu l'information avant sa prestation, on ne s'en serait jamais douté.

Helena a lancé les festivités avec «Tout a changé (Rien n'a changé)», Instantanément, les festivaliers se sont mis à chanter avec elle. Un peu avant la fin du titre, elle a déclaré: «Il y a trois ans, ma vie entière a changé. Mais j'ai toujours voulu rester la même!» De quoi susciter des vivats dans la foule.

«Vraiment ravie» d'être sur la plaine de l'Asse, Helena a multiplié les interactions avec ses fans, que cela soit pour donner des détails sur ses chansons ou pour leur apprendre des chorégraphies ou des bouts de paroles. Une vraie pile électrique qui n'hésitait pas à accompagner ses danseurs pendant les chorégraphies.

Avant de chanter «Piscine», par exemple, elle prend le temps d'expliquer le thème du titre. «Ça parle du fait d'être accro à son téléphone. On l'a écrit dans la piscine», dit-elle. Et d'ajouter: «Il me paraît évident que, pour cette chanson, personne ne sorte son téléphone!» Si la plupart des festivaliers jouent le jeu, on repère, quand même, quelques téléphones autour de nous.

Une performance vocale

Sans surprise, c'est sur des moments plus calmes qu'elle nous a mis des claques. La première est venue avec «Adieu mon amour». Lors des passages clavier-voix, Helena a laissé parler sa puissance vocale.

La seconde a été «Aimée pour de vrai», son tout premier single. «J'en suis très fière, je suis très fière d'être sortie de ma chambre», lâche la jeune femme avant de se lancer. Posée sur l'avant de la scène avec un micro sur pied, elle met à nouveau tout le monde d'accord avec son aisance à atteindre des notes hautes.

Des hits repris en chœur

Si Helena a sans conteste des fans dans la foule, on remarque que certaines chansons font plus réagir que d'autres. «Summer body» est un bel exemple: le public connaît si bien les paroles que la chanteuse n'hésite pas à le laisser chanter seul.

Des les notes de «Mauvais garçon», on entend des cris dans la foule. Très vite, les festivaliers chantent avec elle. À la fin du titre, l'instrumentale se poursuit et Helena et ses danseurs s'ambiancent sur scène. «Vous voulez danser avec nous?», demande l'artiste. Les gens des premiers rangs ne se font pas prier pour rejoindre la fête.

C'est avec un très énergique «Pieds sur terre» que le concert se termine. «Que ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent s'accroupissent», propose Helena avant de faire sauter tout le monde.

«Ça fait trois ans que ma vie a changé, je ne me rends pas encore compte. Je veux garder des souvenirs de tous les pays, de tous les moments, de toutes les personnes. Normalement, on fait une photo mentale, mais comme on est en Suisse, on va en prendre une vraie», déclare Helena. Avec ses musiciens et ses danseurs, ils s'accroupissent dos au public. Et voilà, un nouveau moment immortalisé dans son album!