Un ressortissant australien a été arrêté en Thaïlande en lien avec la découverte du corps d'une adolescente de 17 ans dans une valise, ont annoncé samedi les autorités locales.

Selon les médias locaux, l'Australien de 46 ans a été arrêté vendredi soir à l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok alors qu'il tentait d'acheter un billet d'avion à destination de Perth (image d’archives).

Thaïlande Horreur à l'aéroport: un Australien arrêté avec le cadavre d'une adolescente dans ses bagages

Le suspect, qui «continue de nier les accusations» portées contre lui, a été «placé en détention à l'issue de son interrogatoire», a dit à l'AFP un responsable de la police de Pattaya.

Les policiers attendent les résultats de l'autopsie, ainsi que d'autres éléments de preuve, avant de l'inculper pour «enlèvement d'un mineur à des fins sexuelles», «homicide volontaire» et «dissimulation de cadavre», a-t-il précisé.

Selon les médias locaux, l'Australien de 46 ans a été arrêté vendredi soir à l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok alors qu'il tentait d'acheter un billet d'avion à destination de Perth.

Une chaîne d'informations locales a diffusé des extraits de son interrogatoire, dans lesquels il semble reconnaître le meurtre, tout en affirmant avoir agi en situation de légitime défense alors que l'adolescente le menaçait d'un couteau.

«Je regrette ce qui est arrivé à votre fille, c'était hors de mon contrôle», dit-il à destination des parents de la victime.

Sur des images de vidéosurveillance, on le voit en train d'entrer en compagnie d'une Thaïlandaise de 17 ans dans un immeuble de la station balnéaire de Pattaya dans la nuit de mercredi à jeudi.

Il en serait ressorti seul des heures plus tard avec une large valise noire transportée ensuite à l'arrière d'un scooter.

Les policiers ont retrouvé la valise le lendemain au bord d'une voie ferrée, avec à l'intérieur le corps de la jeune femme, portant des traces de violences, a rapporté le média local Pattaya News.

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