C'était sans doute l'un des concerts les plus attendus de cette 49e édition, mais certains passages nous ont laissés un poil mitigés sur la prestation de Katy Perry. On vous raconte.

En arrivant aux abords de la Grande Scène, on se dit qu'on n'a jamais vu autant de monde. Ce que nous confirme notre pote, bénévole au Paléo depuis quatre ans: c'est la première fois qu'elle voit une foule si conséquente à un concert.

«Je suis venue faire la fête avec vous, la Suisse», lâche Katy Perry peu après être arrivée sur scène. Et d'ajouter: «Vous allez revivre les hits de votre adolescence». Sur cette partie, on ne peut nier que la promesse est entièrement tenue: «California Gurls», «Teenage Dream»,« Last Friday Night», «Never really over», «Part of me», «Dark horse» ou encore «Chained to the Rhythm»; effectivement les tubes s'enchaînent - il y en aura 22 au total!

00:32 Katy Perry - California Gurls au Paléo

Visuellement, la chanteuse de 41 ans offre à la plaine de l'Asse un vrai show à l'américaine: jeux de lumières, mise en scène dynamique et chorégraphies endiablées sont de sortie. Mais sur la première partie du concert, on trouve que la backing track (la piste enregistrée pour accompagner sa voix) prend trop de place… et on n'est pas les seuls à le penser. «Heureusement qu'elle n'a que des hits», lâche une festivalière un peu sceptique face à ce qu'elle entend.

Dédicaces à son amoureux et à sa fille

Si elle multiplie les anciens titres, Katy Perry n'en oublie pas pour autant sa toute dernière chanson, «Watch it burn». Elle rend aussi hommage à ses proches. Son amoureux, Justin Trudeau d'abord, à qui elle dédie «I'm his, he's mine». Puis sa fille Daisy, pour qui elle a écrit «All the love».

À nos yeux, le meilleur moment du concert, c'est quand l'Américaine descend à la rambarde. «Je veux chanter avec vous, et plus pour vous», explique-t-elle en s'approchant des gens. Elle prend le temps de signer des pancartes et autres objets, et de poser pour des selfies. Un fan lui dit qu'il a osé faire son coming out grâce à la chanson «Daisies». Elle lui en chante alors un petit extrait, puis lui fait un câlin.

Peu après, elle échange avec une fillette de 10 ans ans qui lui dit que sa chanson préférée est« I kissed a girl». «Je ne suis pas une bonne influence», réagit là chanteuse avec humour.

Un final en mousse party

Et là elle entonne «Roar» face au public, juste piano-voix. Les gens reprennent en chœur. L'harmonie est vraiment belle. Katy Perry remonte sur scène pour finir avec son groupe de musiciens. On la tient, enfin, notre claque vocale.

«Merci, au revoir», lance-t-elle avant de quitter la scène. L'artiste est de retour quelques instants plus tard dans une nouvelle tenue. Elle chante alors «Firework». Sur scène, c'est la fête - les danseurs s'en donnent à coeur joie. Dans le public, les gens sont nombreux à sauter en rythme. De la mousse est envoyée sur les premiers rangs.

«Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Je suis officiellement hors du bureau», conclut Katy Perry avant de quitter la scène.