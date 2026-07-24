Katy Perry fait partie des plus grandes stars de la pop de ces deux dernières décennies. Mais ces derniers temps, sa carrière a marqué le pas : ses concerts n'ont pas répondu aux attentes, ses nouvelles chansons ont fait un flop et les critiques se sont multipliées. Samedi, elle se produira à Nyon.

Des concerts déserts et un vol dans l'espace La chute spectaculaire de la mégastar Katy Perry

Cet article a été publié pour la première fois le 6 mai 2025, puis remanié et mis à jour à l’occasion du concert de Katy Perry au Paléo 2026.

Tout ce qui est en or ne brille pas forcément. C’est aussi le cas pour Katy Perry. Quoi que fasse cette femme de 41 ans en ce moment, ça fait sourire, ça suscite des critiques et ça se fait moquer. Qu’est-ce qui est arrivé à cette méga-star?

L'ascension

Quand Katy Perry a embrassé une fille en 2008, elle est devenue célèbre dans le monde entier du jour au lendemain grâce à sa chanson «I Kissed a Girl». Son haut, d'où jaillissait de la crème fouettée, était emblématique. La chanson a pris d’assaut les classements et s’est hissée en tête aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne et dans plein d’autres pays, où elle est restée en tête pendant plusieurs semaines. Le single suivant, «Hot n Cold», a lui aussi été un tube international.

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Avec son image rebelle, ses tenues extravagantes et ses chansons pop entraînantes, elle a su capter l’esprit d’une génération et est devenue une icône de la pop moderne.

Son album «One of the Boys» s’est vendu à des millions d’exemplaires. Elle a remporté de nombreux prix musicaux et s’est définitivement imposée comme l’une des pop stars les plus célèbres des années 2010 grâce à d’autres albums comme «Teenage Dream» et «Prism».

«Teenage Dream» est sorti en août 2010. Il contient de nombreux singles célèbres comme «Teenage Dream», «Firework», «E.T.», «Last Friday Night» et «The One That Got Away». Avec cet album, Perry a aussi connu un énorme succès commercial : les cinq singles extraits ont tous atteint la première place du classement américain des singles – un record que seul Michael Jackson avait détenu auparavant. Son album suivant, «Prism», a poursuivi sur cette lancée avec des titres comme «Roar» et «Dark Horse».

Le couronnement du succès de Perry, c’est son spectacle à la mi-temps du Super Bowl en 2015. Avec plus de 118 millions de téléspectateurs rien qu’aux États-Unis, sa prestation compte parmi les spectacles de mi-temps les plus regardés de tous les temps.

La crise

Le climat, la guerre et la crise préoccupent désormais les gens. La musique colorée et décontractée de Perry n’est plus dans l’air du temps; ce sont désormais des artistes comme Lorde et Billie Eilish qui ont la cote. Des chanteuses qui font de la musique sombre.

Des chanteuses qui parlent de souffrance et de chagrin d’amour. En même temps, Rihanna et Beyoncé – des artistes du même âge que Perry – sortent des albums engagés politiquement, «Anti» et «Lemonade». Et ça marche super bien.

Du coup, Perry veut aussi s’adapter. Elle essaie, en tout cas. Elle se coupe ses longs cheveux noirs de jais et volumineux. Désormais, elle arbore une coupe pixie blond platine. En 2017 sort alors l’album «Witness». Katy Perry elle-même le qualifie de «purposeful pop», c’est-à-dire de la pop qui véhicule un message.

Katy Perry avec sa coupe pixie blond platine. Lumeimages.com

Pour la promo, Katy Perry a lancé une initiative insolite: elle a vécu pendant quatre jours dans une maison équipée de 41 caméras, diffusée en direct sur YouTube. Les fans ont ainsi pu être en quelque sorte témoins de son quotidien, ce qui faisait écho au titre de l’album «Witness».

Mais l’album suscite des réactions mitigées. Certains ont salué son côté personnel et expérimental, d’autres ont critiqué la production et l’ont trouvé sans inspiration.

Après la «Witness World Tour» en août 2018, Perry a fait une pause musicale. Pour une durée indéterminée, comme elle l’avait annoncé à l’époque. Elle voulait se retirer du monde de la musique pour profiter de sa vie privée et se consacrer à d’autres projets. Après dix ans d’activité non-stop, elle voulait enfin «se détendre».

Perry met donc sa carrière musicale en pause pour le moment et se tourne vers d’autres activités. En 2018, elle devient par exemple jurée dans l’émission de télé-crochet «American Idol». Elle fonde aussi une famille avec Orlando Bloom. Leur fille, Daisy Dove, vient au monde en 2020.

«Le retour le plus désespéré de l'année»

Après son congé maternité, Katy Perry sort l'album «Smile» en 2020. Enregistré entre 2018 et 2020, cet album aborde des thèmes comme la résilience, l'espoir et l'émancipation. Là encore, les critiques sont mitigées.

En 2024, elle sort enfin «143». Le titre de l’album est l’abréviation numérique de «I love you». Perry décrit cet album comme un album de danse super énergique, aux vibrations estivales, avec un BPM élevé et débordant de joie, d’amour et de lumière. Mais là encore, Perry échoue lamentablement.

Les critiques ont été majoritairement négatives et ont dénoncé une production dépassée et une composition sans éclat. Le single phare «Woman's World», en particulier, est considéré comme controversé, alors qu'il s'agit en réalité d'un hymne féministe. La raison en est la collaboration avec Dr Luke. Ce dernier est très controversé dans le milieu de la musique en raison d'un long conflit juridique avec la chanteuse Kesha. Kesha l'avait accusé de viol. Après dix ans, les deux parties ont réglé leur différend à l'amiable.

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Dans le clip, Perry porte surtout un bikini blanc, avec des éléments surréalistes comme des jambes mécaniques. Dans une autre scène, elle pointe un pistolet-pompe vers ses fesses nues. À la fin, Perry s’agrippe à un hélicoptère en vol, tient dans sa main une lumière en forme d’anneau représentant le symbole sexuel féminin et crie : « I'm Katy Perry ! »

Sur les réseaux sociaux, elle est alors submergée de critiques. De nombreux utilisateur·rice·s disent trouver cette mise en scène « déconcertante ». Un utilisateur d’Instagram écrit : « C’est un monde de femmes et 99 % de la vidéo montre des femmes blanches avec le même type de silhouette. »

Les médias ne lésinent pas non plus sur les critiques : la journaliste britannique Emily Watkins qualifie, dans le magazine en ligne «Inews», cette chanson de retour de «cruelle pour Katy Perry et pour moi-même». Elle a demandé à la station BBC Radio 2 de ne plus diffuser le morceau. La journaliste autrichienne Verena Bogner qualifie elle aussi la chanson, dans un article en ligne pour la radio FM4, de «retour le plus désespéré de l’année». Perry explique plus tard dans une vidéo Instagram que la chanson est une satire.

Le vol vers l'exclusion

Et alors qu'on pensait que Katy Perry avait touché le fond, elle décide, mi-avril 2025, de s'envoler dans l'espace. Avec cinq autres femmes. Parmi elles, Lauren Sánchez, la fiancée de Jeff Bezos. C'est le premier vol entièrement féminin depuis 1963.

Mais cette action féministe se retourne contre elle. Le vol est vivement critiqué sur Internet. Notamment parce qu’il est considéré comme néfaste pour l’environnement et le climat. Beaucoup lui ont reproché son double standard, car elle s’était auparavant engagée pour la protection de l’environnement, mais participait désormais à un voyage spatial coûteux et gourmand en ressources. De plus, cette initiative a été jugée comme un simple coup de pub sans réelle utilité et comme un mauvais exemple en ces temps-ci.

C’est surtout l’apparition bizarre de Katy Perry qui a fait grand bruit. Sa promesse : une chanson. Dans l’espace, elle a chanté «What a Wonderful World» en montrant à la caméra une fleur et la setlist de sa nouvelle tournée. Après l’atterrissage, elle s’est agenouillée sur le sol du désert et a embrassé le sable.

01:24 Katy Perry dans l'espace en vedette d'un vol 100% féminin Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon, montre des images de la célèbre chanteuse Katy Perry sur le site de la fusée New Shepard. La star américaine va s'envoler à plus de 100 kilomètres d'altitude aux côtés de cinq autres femmes.

La tournée

Après sept ans d'absence, la chanteuse était de retour en tournée avec «The Lifetimes Tour». Mais les billets n'ont pas vraiment fait fureur au début. La tournée a compté au total 91 concerts et a rapporté plus de 134 millions de dollars américains.

Dès le premier concert, des vidéos montrant la chanteuse sous un jour peu flatteur ont commencé à circuler. Les fans ont critiqué la mauvaise qualité des décors, en partie basés sur des images générées par IA, ainsi que la chorégraphie jugée maladroite et le manque de charisme de Perry sur scène. Malgré tout

Dans un commentaire Instagram sur une page de fans, elle remercie ses fans fidèles et répond aux critiques : «Je vous suis tellement reconnaissante. On vit cette aventure magnifique et folle ensemble.» Elle ajoute : «Sachez que je vais bien. J’ai beaucoup travaillé pour découvrir qui je suis, ce qui est réel et ce qui compte pour moi.»

Les reproches sur sa prestation lors de la cérémonie d’ouverture du Mondial

Le 12 juin 2026, elle a attiré tous les regards des fans de foot en interprétant l’hymne national lors de la cérémonie d’ouverture et en chantant pour la première fois sa chanson «Wonder» en live devant un public.

Katy Perry se produit aux côtés de Tius Luka lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de foot 2026, avant le match de poule opposant les États-Unis au Paraguay à Inglewood, près de Los Angeles.

À peine Katy Perry avait-elle été annoncée comme tête d’affiche que les critiques ont fusé sur le net. «Arrêtez de la remettre sous les feux de la rampe» ou «Qu’est-ce qu’elle a encore à offrir au monde ?», pouvait-on lire dans certains commentaires.

Tout ça fait suite aux accusations portées contre la chanteuse par l’actrice Ruby Rose en avril 2026. L’Australienne accuse Perry de l’avoir harcelée sexuellement en 2010. L’icône de la pop rejette ces accusations.