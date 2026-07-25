Les orages devraient perturber la soirée de samedi sur la Plaine de l’Asse. Reste à savoir avec quelle intensité mais le risque est à prendre au sérieux. Mais alors dans quelles conditions se déroulera la venue de la star Katy Perry ?

Paléo retient son souffle... «La situation est à prendre au sérieux» - Feu d’artifice ou violente tempête pour Katy Perry ?

Les nuages gris commencent à s’accumuler en ce samedi après-midi sur Nyon. Sans véritable surprise, le ciel bleu de ces derniers jours a disparu derrières les voiles célestes. Depuis le début de la semaine, on le sait : si la météo était ultra favorable, la soirée de samedi est bien celle de tous les dangers. Et les dernières prévisions ne sont pas franchement positives.

«Depuis ce matin, nos modèles indiquent un bel orage vers 20h-22h », décrypte Isabelle Fath, prévisionniste à MétéoSuisse. «C’est clairement le soir le plus risqué et la situation est à prendre au sérieux. Ce n’est jamais certain à 100%, car cela reste un orage, mais les probabilités sont assez élevées. Il est prévu que la cellule orageuse traverse de Genève à Lausanne, reste à savoir avec quelle trajectoire.»

Pèlerine

De fortes pluies (éventuellement jusqu’à 40 mm en une heure) et de puissantes rafales, qui pourraient potentiellement dépasser les 70 km/h sont envisageables.

Pour Isabelle Fath, le plus gros souci pourrait venir de la grêle. «C’est probablement ce qui poserait le plus de soucis aux organisateurs», rappelle la météorologue. Pour l’instant, on reste sur le qui-vive à Nyon, sans non plus se montrer trop alarmistes. Surtout qu’au fil de la nuit, grâce à un courant de sud-ouest, la perturbation devrait s’évacuer.

De quoi laisser la superstar Katy Perry partager son show et ses « Fireworks » dans une atmosphère sèche ? Pas certain… La pèlerine sera bel et bien l’accessoire à la mode ce samedi…

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