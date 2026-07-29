Le DJ Kavinsky, une des figures de la scène électro française, a été retrouvé mort à son domicile à Paris, a indiqué mercredi le parquet, sollicité par l'AFP, confirmant une information du Parisien.

Vincent Belorgey de son vrai nom, aurait fêté ses 51 ans le 31 juillet.

Le parquet a précisé qu'«une enquête en recherche des causes de la mort» avait été ouverte, «afin de déterminer l'origine du décès, aucun élément suspect n'ayant été découvert sur place par les services primo-intervenants», mardi soir. Kavinsky, Vincent Belorgey de son vrai nom, aurait fêté ses 51 ans le 31 juillet.

Cet artiste emblématique de la French Touch était notamment célèbre pour son titre «Nightcall», repris avec le groupe pop-rock Phoenix et la star belge Angèle pendant les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Contenu Externe Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser. Paramètres des Cookies

«Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l'une de ses voix les plus singulières. Du film «Drive» aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur «Nightcall». À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières», a réagi sur X la ministre de la Culture, Catherine Pégard.

Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l’une de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur « Nightcall ». À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières. pic.twitter.com/jnwzU1bL6o — Catherine Pégard (@catherinepegard) July 29, 2026

Pianiste autodidacte né en Seine-Saint-Denis, Kavinsky s'est lancé au début des années 2000, assurant notamment des premières parties de Daft Punk et se produisant aux côtés d'autres nouveaux noms de la scène électro, comme SebastiAn.

Mais le grand tournant de sa carrière reste «Nightcall», ce tube synthwave à l'ambiance assombrie et au tempo ralenti, qui a fait partie de la bande originale de «Drive», thriller à succès avec Ryan Gosling.