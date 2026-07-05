Culture
Le Festival de la Cité a réuni 110'000 spectateurs à Lausanne
Le Festival de la Cité a attiré 110'00 personnes pour sa 54e édition à Lausanne, ici le concert de «Dino Brandao».
ATS
Le Festival de la Cité a attiré 110'000 personnes pour sa 54e édition à Lausanne. Quelque 150 projets artistiques ont été présentés durant six jours dans la vieille ville, ont communiqué dimanche les organisateurs.
Au total, plus de 200 représentations gratuites se sont tenues sur 23 scènes réparties dans la capitale vaudoise. Le budget de la manifestation s'est élevé à 2,7 millions de francs.
La directrice Martine Chalverat s'est réjouie de la réponse du public. «Le public, dans toute sa pluralité, a été au rendez-vous, ce qui nous réjouit beaucoup!», a-t-elle déclaré, citée dans le communiqué. Elle a également souligné les efforts en matière d'inclusion, avec l'intégration de personnes en situation de handicap dans les équipes de bénévoles.
La programmation a mêlé concerts, arts vivants, théâtre et cirque contemporain. Parmi les 150 projets artistiques, le public a pu découvrir 27 premières suisses musicales et 29 dans le domaine des arts vivants.
Le festival s'achève ce dimanche. La 55e édition est déjà agendée et se tiendra du 6 au 11 juillet 2027.