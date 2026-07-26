La 49e édition du Paléo se termine ce dimanche soir. «Une» bulle de bonheur» pour Daniel Rossellat. Le boss du festival a donné quelques informations sur l'édition anniversaire de 2027.

Bilan et annonce Le Paléo festival fêtera sa 50e édition avec un jour de plus

Qui dit dimanche dit tradionnelle conférence de presse de clôture. «Si je devais résumer cette édition, je dirais une bulle de bonheur», lâche Daniel Rossellat en guise d'introduction. Il revient aussi sur le cap historique franchi par le Paléo: la 8000ème festivalière a franchi les portes cette année. «J'aimerais juste dire qu'on n'a pas peur des 10 millions», précise le boss du festival.

Une édition très photogénique.

Plus qu'une succession de concerts, le Paléo se veut une expérience complète. «Ça a été une édition très photogénique. Nos installations artistiques apportent un supplément d'âme», affirme Daniel Rossellat. Il revient ensuite sur le Village du monde, dédié à la Scandinavie. Il y avait vraiment une magie dans cette scénographie, dit-il.

Dans un tout autre style, La Ruche a «offert la magie des arts du cirque et de la rue». La nouvelle scène Belleville «a fait l'unanimité». «C'est un geste architectural», déclare Daniel Rossellat.

Il revient ensuite sur la surprise du samedi soir: le spectacle de drones a été proposé après le show de Katy Perry - qu'il décrit comme «un spectacle très fédérateur». «C'était une répétition offerte au public présent hier soir», confie Daniel Rossellat.

Abordant l'accueil du public, le président décrit des gens très sereins et très positifs.« La météo de l'humain était très souriante. Je trouve qu'on a un public extraordinaire, fidèle, curieux, ouvert et tolérant», liste-t-il.

L'heure du bilan

À l'heure du bilan, Daniel Rossellat note qu'aucun incident majeur n'est à signaler. Place ensuite au programmateur, Jacques Monnier pour le bilan artistique. Il évoque «une édition de rêve, une semaine un peu hors du temps, dans une joyeuse et festive bulle musicale». Selon ses mots, les artistes sont repartis heureux. «Tous adorent jouer à Paléo. Ils aiment le public, le site. Il adore l'accueil de nos collaborateurs», poursuit-il.

Parmi les moments forts, il cite tout d'abord le concert de Katy Perry. «Elle a emerveillé tout le monde avec un spectacle à l'américaine». Petite anecdote: Alors que 1000 billets sont mis en vente le matin même, il y avait 12'000 personnes dans la file d'attente.

Parmi les légendes, il nomme ensuite The Cure et Gorillaz. À ses yeux, Twenty One Pilots, «avec son énergie assez inégalée», a «confirmé son statut de future légende». Jacques Monnier revient aussi sur trois artistes français qui «ont admirablement ouvert la Grande Scène»: Suzane, Adèle Castillon et Sam Sauvage. Du côté de la scène Véga, il salue entre autre la présence de Miki, Solann, Marguerite et Helena.

Pour Jacques Monnier, niveau rap, Theodora «a mis tout le monde d'accord» et Orelsan «reste le boss du genre chez les gars, avec un spectacle assez génial». Du côté des artistes émergents, il souligne la «jolie découverte» d'Imo Casablanca.

Un vent de nostalgie a aussi soufflé sur le festival avec notamment Björn Again, dont le show a «réuni plusieurs générations», et Julien Clerc qui a réveillé plein de souvenirs chez les gens.

En route pour le 50e

Alors qu'il reste encore un soir, avec, entre autres Zaz, Gims et Bob Sinclar, on a reçu quelques informations sur la 50e édition. «Penser à l'édition future est une façon de combattre le blues d'après festival», confie Daniel Rossellat. Et de préciser: «Avoir des perspectives pour le 50e est très bon pour le moral!»

Première surprise, cette édition anniversaire se déroulera sur sept jours. «C'est un jour de plus au début. On commencera le lundi 19 juillet jusqu'au dimanche 25 juillet. Il y aura un certain nombre de surprises, pour que ça reste des surprises, on en reparlera plus tard», poursuit le président.

En revanche, pas question de dévoiler quoi que ce soit sur la futur programmation. «On n'est pas encore prêts à dévoiler des noms», déclare Daniel Rossellat. Tout reste encore possible: un artiste fédérateur XXL et des spectacles autour ou plusieurs artistes qui rendent hommage à l'histoire du festival? Le supsens reste entier. «Céline Dion n'est pas dans la liste», lâche pourtant le boss du Paléo.

Quand on le questionne sur son avenir, Daniel Rossellat révèle qu'il amorcera une transition. Il restera président de l'association, mais abandonnera la fonction de président du comité d'organisation.