Le regard levé vers le ciel, comme si elle percevait quelque chose d'invisible au reste de la salle. Puis sa voix a fait le reste. Entre murmures, vocalises et gestes hypnotiques, l'artiste néo-zélandaise Aldous Harding a entraîné lundi soir le public du Stravinski dans une expérience aussi mystérieuse que magnétique. Le genre de moment dont le Montreux Jazz a le secret.

À plusieurs reprises, Aldous Harding paraît possédée par ses propres chansons, comme si elle les découvrait au moment même où elle les interprète.

On peut écouter Aldous Harding sur disque mais on ne la comprend vraiment qu'en la voyant.

Il se passe quelque chose de difficile à expliquer lorsqu'elle monte sur scène. Ses yeux semblent regarder au-delà de la salle. Son visage se transforme au rythme des morceaux. Ses bras se croisent, son corps se replie, se tend, avant qu'elle ne termine même allongée sur le sol.

Dès les premières notes de «Train on the Island», une étrange sensation s'est installée. Celle d'assister à un concert autant qu'à une forme de rituel.

Possédée par ses propres chansons

Quelques sobres « Thank you » ponctuent le concert. Tout le reste passe par le regard. Pendant près d'une heure et demie, c'est son visage, sa voix et son étrange présence qui ont raconté le reste.

À plusieurs reprises, elle paraît possédée par ses propres chansons, comme si elle les découvrait au moment même où elle les interprète. Impossible de détourner le regard. Le public, lui, reste suspendu au moindre mouvement.

Peu d'artistes réussissent à capter autant l'attention sans multiplier les effets. Harding n'a besoin ni de longs discours ni de mise en scène spectaculaire.

L'artiste néo-zélandaise a suspendu le temps, offrant à Montreux l'un de ces moments dont le festival, soixante ans après sa création, a le secret. KEYSTONE

Une présence qui fascine

Sa voix est un instrument à elle seule. Elle change sans cesse de couleur. Tantôt fragile, presque enfantine. Puis grave, profonde, théâtrale. Quelques secondes plus tard, elle s'autorise des vocalises d'une précision renversante avant de retrouver une douceur presque murmurée.

Chaque chanson ouvre une nouvelle porte, un nouvel univers. Et son visage raconte autant que ses paroles. Une présence qui fascine autant qu'elle déroute

Une œuvre impossible à enfermer dans un genre

La setlist a naturellement fait la part belle à Train on the Island, son cinquième album, avec notamment I Ate the Most, One Stop, Venus ou encore Worms.

Les fidèles ont retoruvé aussi plusieurs incontournables de son répertoire, de Passion Babe, accompagné de quelques pas de danse aussi inattendus que délicats, à Imagining My Man, What Am I Gonna Do?, San Francisco ou The Barrel, accueilli avec chaleur par le public.

Depuis ses débuts en 2014, Hannah Sian Topp – son vrai nom – construit une œuvre impossible à enfermer dans un genre. Folk introspective, pop psychédélique, baroque, parfois presque expérimentale : Aldous Harding brouille constamment les pistes.

Une singularité qu'elle cultive depuis plusieurs albums aux côtés du producteur John Parish, fidèle collaborateur de PJ Harvey.

Un concert qui ne cherche jamais à séduire

Le plus étonnant est peut-être là. Aldous Harding ne cherche jamais à conquérir son public. Elle ne sollicite pas les applaudissements, ne multiplie pas les interactions, ne raconte pas d'histoires entre deux morceaux.

Pourtant, rarement un silence aura paru aussi habité au Montreux Jazz. Son concert ne se regarde pas seulement. Il se lit sur son visage, dans chacun de ses gestes, dans cette manière unique de faire naître l'émotion sans jamais la forcer.

En quittant le Stravinski, il restait cette impression rare d'avoir assisté à bien plus qu'un concert. L'artiste néo-zélandaise a suspendu le temps, offrant à Montreux l'un de ces moments dont le festival, soixante ans après sa création, a le secret.

La setlist du concert d'Aldous Harding Train on the Island

I Ate the Most

One Stop

Venus

Worms

Passion Babe

Leathery Whip

San Francisco

What Am I Gonna Do?

Imagining My Man

Coats