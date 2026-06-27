Le Vatican a protesté. Les associations de parents se sont insurgées. Les critiques ont régulièrement annoncé la fin de sa carrière. Pourtant, Madonna est presque toujours sortie gagnante de ses controverses. Alors que paraît son nouvel album Confessions II, retour sur les scandales qui ont forgé la légende de la reine de la pop.

Sexe, religion, provocations Les scandales qui ont fait de Madonna la reine de la pop

Aujourd'hui, il est presque banal de voir des stars attirer l'attention par des tenues provocantes, des déclarations fracassantes ou des publications incendiaires sur les réseaux sociaux. Quand Madonna a émergé dans les années 1980, il en allait tout autrement.

Elle a compris très tôt que l'identité d'une pop star ne se résume pas à sa musique. En jouant avec la mode, la religion, la sexualité et les tabous sociaux, elle s'est régulièrement mis le monde à dos. Ce qui aurait brisé d'autres artistes, elle en a fait sa marque de fabrique. Peu de personnalités maîtrisent l'art de la provocation avec une telle constance. Sa carrière est aussi, et peut-être surtout, une histoire de scandales.

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1984: le soir où Madonna a tout changé

Le 14 septembre 1984, aux MTV Video Music Awards. Madonna a 26 ans et n'est encore qu'une pop star en devenir. Holiday lui a valu quelques succès, mais la consécration se fait attendre. Cette nuit-là, tout bascule.

Elle entre sur scène en robe de mariée blanche, gants de dentelle et ceinture ornée du mot Boy Toy. Sur Like a Virgin, elle se roule sur le sol, joue avec sa sensualité et brise les codes que l'on imposait alors aux femmes dans le monde de la pop.

Pour beaucoup de spectateurs, c'est un scandale. Les critiques conservateurs l'accusent de franchir les limites. Pour ses fans, en revanche, la performance incarne l'émancipation féminine.

L'indignation fait d'elle, du jour au lendemain, le sujet de toutes les conversations. Like a Virgin devient son premier triomphe international et la propulse au rang de star mondiale. Le message est posé, et il ne se démentira jamais : plus la polémique est grande, plus l'attention l'est aussi.

1989: quand le Vatican entre en scène

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En 1989, Madonna provoque à nouveau un tollé — bien au-delà du seul monde de la musique.

Dans le clip de Like a Prayer, peu vêtue, elle danse devant des croix en feu et joue délibérément avec les symboles religieux et les sous-entendus sexuels. Pour beaucoup, c'est un sacrilège. Des groupes conservateurs manifestent, le Vatican condamne publiquement la vidéo et appelle au boycott de ses concerts.

Le timing est particulièrement explosif : Madonna venait de signer un contrat publicitaire en or avec Pepsi. Sous la pression, la marque retire la campagne. Pepsi perd les pédales. Madonna perd le contrat. Mais elle garde le cachet. Une fois de plus, elle a démontré qu'un scandale peut être la meilleure des publicités.

1992 : le bustier à cornes et la révolution sexuelle

Au début des années 1990, la provocation de Madonna atteint une nouvelle dimension. Avec la tournée Blond Ambition, elle fait de la sexualité un élément central de son art.

Le corset à bustier conique signé Jean Paul Gaultier devient l'emblème de cette époque — l'une des tenues les plus célèbres de toute l'histoire de la pop.

Madonna habillée par Jean-Paul Gaultier lors du Blonde Ambition Tour en 1990. IMAGO

Mais Madonna va encore plus loin. En 1992, elle publie le livre photographique SEX, mêlant images explicites et transgressions assumées. Les critiques y voient un scandale ; ses fans, un acte de libération. Pour des millions de femmes, elle devient une figure de l'autodétermination sexuelle. Pour d'autres, la preuve que la culture pop a franchi une ligne. C'est précisément cette tension qui fait d'elle l'une des personnalités les plus débattues de son époque.

2003: le baiser dont le monde entier a parlé

Aux MTV Video Music Awards 2003, Madonna frappe encore. Aux côtés de Britney Spears et Christina Aguilera, elle interprète Like a Virgin et Hollywood. Le moment qui restera dans les mémoires ne dure que quelques secondes : Madonna embrasse Britney Spears sur la bouche, puis Christina Aguilera.

Britney Spears (à gauche) et Madonna s’embrassent lors de leur prestation aux MTV Video Music Awards 2003 à New York. Keystone

Les images font le tour du monde. Que la reine de la pop choisisse d'embrasser les deux plus grandes jeunes stars du moment ne fait qu'amplifier le choc. Vingt ans après ses débuts, elle confirme qu'elle comprend les ressorts de l'attention mieux que quiconque.

La plus grande provocation: rester

De nombreuses pop stars connaissent leur heure de gloire, puis disparaissent. Madonna, jamais.

Depuis son avènement dans les années 1980, sa fin de carrière a été annoncée d'innombrables fois. Tantôt trop provocatrice, tantôt dépassée. Plus tard, ce sont son âge, son apparence ou ses publications sur les réseaux sociaux qui alimentent les commentaires. Mais tandis que des générations entières d'artistes se succèdent et s'effacent, elle, elle reste. Elle sort de nouveaux albums, se réinvente sans cesse et fait encore parler d'elle quarante ans après ses débuts.

C'est peut-être là que réside son plus grand secret. Derrière les scandales qui occupaient le devant de la scène, Madonna s'interrogeait en coulisses sur la spiritualité et le sens de l'existence. Dans le podcast de Jay Shetty, elle a parlé ouvertement de ses crises, de ses deuils et de sa quête d'un sens plus profond à la vie. « Tu n'es pas ton corps. Tu es ton âme », a-t-elle confié, ajoutant que cette conviction l'avait aidée à traverser les périodes les plus sombres.

Aucune formule ne résume peut-être mieux sa trajectoire que cette phrase qu'on lui attribue: «La chose la plus controversée que j'aie jamais faite, c'est de rester.»

«La chose la plus controversée que j'aie jamais faite, c'est de rester»

La plus grande provocation de la reine de la pop n'est pas un clip, une tenue de scène ou un baiser. C'est d'avoir toujours refusé de se conformer aux attentes des autres — et d'être simplement restée.

Confessions II, son nouvel album, paraît le 3 juillet. Plus de quarante ans après ses débuts, la reine de la pop écrit le prochain chapitre d'une carrière hors du commun.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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