Une nouvelle édition du festival s’est clôturée ce dimanche, refermant une semaine réussie sur la Plaine de l’Asse. Avec tous les regards déjà tournés vers l’année prochaine. Retour sur six jours animés à Nyon.

Les années se suivent et se ressemblent durant la dernière semaine de juillet à Nyon. Et 2026 ne déroge pas à la règle. La 49e édition du Paléo festival aura été une franche réussite, tant sur le plan artistique qu’organisationnel. La grande machine est tellement rodée qu’on a véritablement l’impression que rien ne peut atteindre l’événement. Et pourtant, tout n’est pas parfait. Petit passage en revue, subjectif évidemment, de cette semaine de folie.

Qui dit Paléo, dit festival de musique et il faut bien l’avouer, même si les têtes d’affiche, surtout internationales, sont toujours plus difficiles à programmer en Suisse, Paléo a majoritairement tapé juste pour son édition 2026. Mardi, les passages marquants de Lorde et Suzane ont complété assez harmonieusement la fin de soirée assurée par les désormais légendaires Twenty One Pilots, dont le show est rôdé, peut-être un petit peu trop d’ailleurs.

Parmi les concerts les plus marquants de la semaine, on retiendra Theodora, que certains s’amusent à comparer à Aya Nakamura, mais dont les talents artistiques donnent l’impression d’être bien plus pointus. À seulement 22 ans, elle a tout l’avenir devant elle et le duo qu’elle a joué avec Disiz sur la Grande Scène a été un moment marquant de cette édition.

Fidèle parmi les fidèles, Orelsan a une nouvelle fois sans surprise ébloui le festival, en faisant attention de particulièrement personnaliser son passage. Gims a lui ravi les jeunes et même certains moins jeunes, partageant son spectacle entre anciens et nouveaux hits.

Que dire également de la prestation de Mosimann, ultra heureux d’être proche de la maison, qui a ravi le public de Vega avec un show électro original dont beaucoup sont répartis avec le sourire. C’était déjà le cas quelques jours plus tôt après le set de Perceval, dont le côté médiéval apporte une touche assez extraordinaire à sa techno. Kompromat et Amélie Lens ont aussi fait danser les festivaliers jusqu’au bout de la nuit.

00:31 Mosimann sur scène au Paléo

Mais Paléo, c’est aussi des découvertes, et il y en a eu de nombreuses dont les noms s’afficheront peut-être sur des plus grandes scènes dans le futur. Sam Sauvage, St Graal, Miki, Helena, Luiza et bien d’autres ont prouvé qu’ils avaient le potentiel pour réussir une grosse carrière qui passera à coup sûr à nouveau par Nyon.

Last but not least, Feu Chatterton!, Keny Arkana et Zaz ont assuré, alors que le show le plus attendu, celui de Katy Perry évidemment, n’a pas déçu. La star américaine, parfois controversée, a eu le mérite de captiver le public alors qu’on l’a sentie vraiment concernée, alors qu’elle portait le même «outfit» que lors de son passage à Caribana en 2009.

Petite déception toutefois, que le public n’ait pas réussi à la faire monter dans sa bouteille en plastique jusqu’à la régie… Peu importe, la Californienne laissera son empreinte dans l’histoire de Paléo.

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Parmi les satisfactions, une organisation qui roule parfaitement, avec quelques ajustements sur le terrain qui font leurs preuves. Le village du monde aux couleurs des pays nordiques a une nouvelle fois connu un succès fou, et il faut dire que c’était une réussite même si la présence d’IKEA a pu sembler un petit peu trop importante… Cela ne sera heureusement pas le cas l’année prochaine puisque pour la 50e édition, la Suisse sera mise à l’honneur.

Et surtout, la météo a conclu un pacte avec les organisateurs cette année. Dans un été lors duquel les canicules et les orages s’enchaînent, la semaine du festival a été plus fraîche, tout en permettant aux festivaliers de profiter des longues soirées estivales, alors que seules quelques petites averses sont venues perturber le week-end, durant la nuit. Difficile de rêver mieux.

Des concerts moins marquants

Quelques concerts ont été moins marquants malgré tout. The Cure reste un groupe de légende et Robert Smith continue d’assurer le show malgré ses 67 ans. Mais il commence à montrer quelques signes de fatigue et ses prestations, bien qu’incroyables, se ressemblent d’un passage à l’autre. La situation est assez similaire pour Gorillaz, dont l’originalité et la qualité musicale n’est plus à faire. Mais là aussi, on aurait aimé retrouver quelque chose d’un peu plus novateur peut-être. Mais évidemment, les goûts et les couleurs…

Enfin, Paléo peut se féliciter de gérer les flux de festivaliers à merveille. Car il y a quand même eu certaines soirées bien plus chargées que d’autres sur le terrain du festival, qui accueille environ 50’000 personnes par soir. Au jeu des invitations et des enfants, qui n’ont pas besoin de billets jusqu’à 12 ans, la Plaine de l’Asse peut se remplir un petit peu trop parfois, comme c’était le cas samedi ou dimanche. Malgré tout, l’ambiance y est toujours restée bon enfant, dans l’esprit de la manifestation.

Une manifestation qui va vivre sa 50e édition en 2027 et dont les attentes seront grandes pour marquer ce chiffre. Le patron Daniel Rossellat l’a bien fait comprendre à l’heure de tirer le bilan, l’organisation veut marquer le coup. Il y aura une soirée supplémentaire et de très nombreuses surprises. Alors au sein du public, les pronostics battent leur plein.