Le chanteur écossais a offert une prestation riche en émotions au public de l'auditorium Stravinski. En première partie, ils sont nombreux à avoir découvert les prouesses vocales de Sofia Camara. Récit.

C'est une Sofia Camara «très heureuse» et se disant «chanceuse d'être là» qui a ouvert le bal à l'auditorium Stravinski. «C'est un véritable honneur d'ouvrir pour Lewis Capaldi, car ma première vidéo virale est une reprise de «Someone You Loved», explique la chanteuse canadienne et portugaise de 24 ans.

Pendant près d'une heure, elle a proposé un bel aperçu de son univers musical, entre pop dynamique — comme avec «Ingrained (DNA)», qu'elle a chanté en premier — et des ballades plus calmes, telles que «Starlight».

Mais ce qui frappe, c'est l'aisance avec laquelle la jeune femme se connecte au public. En témoigne ce moment où elle repère une pancarte «c'est mon anniversaire» au premier rang. Elle fait alors chanter «Happy Birthday» à toute la salle.

La surprise ne s'arrête pas là puisque, sur «Parking Lot», la chanteuse descend de scène pour tendre le micro à sa fan. Et là, une claque: la voix de la spectatrice est posée, forte, belle. On dirait presque que le duo est écrit. «Tu chantes tellement bien! J'ai été époustouflée», lâche d'ailleurs Sofia Camara.

Personnellement, on a eu deux coups de cœur. D'abord, «Complicated». Juste accompagnée au synthé, l'artiste a l'occasion de dévoiler sa puissance vocale. De quoi nous donner des frissons. Puis, «Who Do I Call Now? (Hellbent)». Un peu plus calme, ce morceau qui «a tout changé» pour elle est une nouvelle occasion de découvrir ses prouesses vocales.

En partant, elle ne manque pas de remercier de tout son cœur les gens présents, qu'ils la connaissent déjà ou pas, pour «la meilleure soirée de tous les temps !». Une chose est sûre : ça a été une belle ouverture.

La chanteuse a dit être ravie d'avoir des fans et des gens qui l'entendaient pour la première fois dans son audience. KEYSTONE

Un peu plus d'une demi-heure plus tard (le temps de changer les instruments sur la scène), Lewis Capaldi, précédé de ses musiciens, arrive sur scène.

On ne vous cache pas que c’était un des concerts de la programmation 2026 qu'on avait le plus hâte de découvrir et on n'a pas été déçus. Comme il n'était pas possible de tout vous raconter, en voici quelques moments choisis.

L’Écossais de 29 ans embarque dès son premier titre, «Hollywood». Ça tape instantanément des mains et, très vite, les gens dansent dans la foule. Personnellement, c’est sur «Heavenly Kind of State of Mind» qu’on a bien bougé en rythme.

L'ambiance devient plus calme quand le chanteur se lance sur «Wish You The Best». Mais la beauté du moment nous met presque les larmes aux yeux. En piano-voix, le titre est tout simplement sublime. L’émotion reste palpable quand il enchaîne avec «Love the Hell Out of You».

De multiples interactions avec le public

Lewis Capaldi ne manque pas d'échanger avec son public. Après trois chansons, il déclare que «c'est trop cool» d'être à Montreux. «Cela faisait longtemps», ajoute-t-il, avant de réaliser que son dernier passage au festival remonte à sept ans déjà. Et de préciser: «Entre temps, j'ai eu une petite crise de nerfs. Mais, je suis de retour et ça fait du bien.»

Lewis Capaldi ne manque pas d'échanger avec son public. Après trois chansons, il déclare que «c'est trop cool» d'être à Montreux. «Cela faisait longtemps», répète-t-il, avant de réaliser que son dernier passage au festival remonte à sept ans déjà. Et de préciser: «Entre temps, j'ai eu une petite crise de nerfs. Mais, je suis de retour et ça fait du bien.»

Ce craquage mental, il y reviendra plus tard dans le concert. «J'ai vraiment cru que je ne pourrais pas revenir. Ça signifie énormément pour moi d'être ici devant vous, alors merci beaucoup d'être venu», dit-il. Un discours tout en franchise qui déclenche les vivats de la foule.

Des classiques

Dans la setlist de Lewis Capaldi, on trouve de nombreux classiques tels que «Bruises» et «Hold Me While You Wait». Impossible aussi de ne pas évoquer «Forget Me», le titre avec lequel le chanteur avait signé son grand retour en 2022 après plus de trois ans d'absence.

On ne résiste pas à mentionner «Before You Go» dans cette liste. L'artiste commence en guitare-voix. Ensuite, le morceau explose quand il est rejoint par le reste du groupe. C'est ensuite le public qui entonne le refrain à plein poumon. Une fois la chanson terminée, Lewis Capaldi relance une dernière fois le public et les voix s'élèvent en chœur dans l'auditorium Stravinski.

On ne vous cache pas que les larmes sont revenues sur le final. Il faut dire que, à nos yeux, Lewis Capaldi a fait très fort. Il a conclu sur deux de nos chansons favorites : «Survive» dont on a trouvé le rendu live incroyable - il commence uniquement accompagné d'une guitare électrique - et «Someone You Loved». C'est à nouveau des étoiles plein nos yeux (un peu humides cette fois) qu'on a quitté l'auditorium Stravinski.