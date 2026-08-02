Lukas Graham s'est fait connaître dans le monde entier grâce à «7 Years»; ses racines se trouvent dans la communauté alternative de Christiania, à Copenhague. Dans cette interview, le chanteur danois évoque son enfance atypique, son renoncement au cannabis, son tube, et explique pourquoi Christiania et la monarchie danoise ont plus en commun que beaucoup ne le pensent.

«Je me considère toujours comme un outsider» : l'auteur-compositeur dano-irlandais Lukas Graham, qui a écrit le tube «7 Years», est resté les pieds sur terre.

Auteur de «7 Years» Lukas Graham: «Si l'alcool était inventé aujourd'hui, il serait interdit»

Dehors, le soleil d'été brille sur la Prime Tower de Zurich; à l'intérieur, Lukas Graham commence par enlever ses chaussures. Le chanteur danois se présente à l'interview en short, t-shirt et une glace à la main. Après une poignée de main ferme, il s'affale sur le canapé, en chaussettes.

Un petit geste qui en dit pourtant long. Graham a grandi à Christiania, la légendaire communauté alternative située au cœur de Copenhague. Une enfance qui continue de le marquer aujourd’hui encore. Même si son tube mondial «7 Years» a depuis longtemps dépassé les 1,7 milliard de vues sur YouTube, il déclare: «Je me considère toujours comme un outsider».

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Tu as grandi à Christiania, une communauté alternative anarchiste située en plein cœur de Copenhague. Comment as-tu vécu cette période là-bas?

Bien sûr, j’ai du mal à comparer, car je n’ai jamais connu d’autre enfance. Mais quand je voyage à travers le monde aujourd’hui et que je rencontre des gens, je me rends compte à quel point j’ai grandi au sein d’une communauté. Tout le monde était en quelque sorte sur un pied d’égalité. Ce sentiment de solidarité m’accompagne encore aujourd’hui – dans ma vie, mon travail et ma musique.

Te sentais-tu différent quand tu étais enfant?

Les enfants des quartiers voisins connaissaient bien Christiania. Mais beaucoup d'autres parents ne voulaient pas que leurs enfants viennent chez nous. On nous considérait comme un quartier à problèmes : pas de lampadaires, pas de police, pas de voitures. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que chez nous, les rues étaient plus sûres qu'ailleurs. Tout le monde veillait les uns sur les autres.

Étais-tu un marginal?

Oui, on peut le dire. Et cela m'a marqué. Peu importe le succès que j'ai connu par la suite: je me considère encore aujourd'hui comme un outsider. Je repense encore souvent à ce garçon qui a grandi dans une maison sans toilettes ni salle de bains.

Beaucoup de gens décrivent Christiania comme un lieu de liberté sans limites. Est-ce vrai?

Pas tout à fait. Christiania a toujours eu une règle très importante: tu peux faire ce que tu veux, tant que tu n'empêches pas les autres de faire ce qu'ils veulent. Cela permet de créer un équilibre. Nous essayons tous de veiller à ce que chacun dispose de suffisamment d'espace pour mener une vie épanouie.

Christiania a toujours été un lieu de rencontre pour les artistes et les musiciens. Dans quelle mesure cela t'a-t-il influencé?

De nombreux musiciens sont passés par Christiania. J'y ai vu les Fugees, Rage Against The Machine ou encore les Red Hot Chili Peppers. Mon père organisait des concerts dans différentes salles, c'est pourquoi j'ai fait la connaissance de nombreux musiciens folk dès mon enfance. Cette musique m'a marqué.

Est-ce que l'on entend cela sur ton nouvel album «Good Times», qui sortira le 14 août?

Tout à fait. Je suis revenu à mes racines musicales. On y entend beaucoup de musique folk irlandaise et américaine, celle avec laquelle j'ai grandi. Certains musiciens que j'admirais quand j'étais enfant participent même à l'album, notamment Tim O'Brien, musicien de bluegrass et de folk lauréat d'un Grammy, le célèbre musicien folk Michael McGoldrick, ainsi que Gregory Liszt et Rushad Eggleston, membres du groupe Crooked Still.

Tu as aujourd'hui 37 ans et tu as consommé du cannabis jusqu'à l'âge de 31 ans, puis tu as arrêté. Pourquoi?

C'était tout simplement le bon moment. J'avais deux enfants et je commençais à réfléchir à la personne que je voulais devenir, à la façon dont mes enfants me verraient un jour et à la façon dont je voulais me voir moi-même.

La Suisse teste actuellement la vente légale de cannabis. Es-tu favorable à cette mesure?

En théorie, je pense qu’il vaut mieux aider les gens plutôt que de les criminaliser systématiquement. Quand quelque chose est illégal, il devient plus difficile d’obtenir de l’aide. Et si l’alcool était inventé aujourd’hui, il serait probablement interdit lui aussi.

Des musiciens affirment que les drogues les rendent plus créatifs.

Pour moi, c'était plutôt le contraire. En tout cas, ça ne m'a pas rendu plus créatif. Pour certaines personnes, cela procure peut-être un sentiment de liberté. Mais plus de créativité ? Non.

Qu'est-ce qui te procure aujourd'hui la même sensation que le cannabis te procurait autrefois?

Probablement le sport. L'entraînement, le sauna ou, en hiver, plonger dans la mer. La musique n'a jamais été ma drogue. C'était mon passe-temps – un passe-temps qui, à un moment donné, a commencé à me permettre de payer mes factures.

Ta mère vit toujours là-bas. Tu vas souvent à Christiania?

Presque chaque semaine. J'habite juste à côté. Ma mère vit là-bas, ainsi que beaucoup de mes amis.

Christiania est encore sécuritaire en 2026?

Je considère que Christiania est plus sûre que bon nombre de quartiers autour des gares des grandes villes européennes. Les médias ont donné à cet endroit une réputation bien pire qu'il ne le mérite.

Christiania semble être tout le contraire d'une monarchie. Que penses-tu de la famille royale danoise?

Je pense que la monarchie et Christiania ont plus en commun que beaucoup ne le pensent. Toutes deux n’existent plus que parce que le Danemark est suffisamment libéral pour les tolérer. Et le roi Frederik – qui était alors encore prince héritier – s’est même rendu à plusieurs concerts de rock à Christiania. Il existe donc plus de liens entre ces deux univers qu’on ne le supposerait à première vue.

«À ce jour, ‘7 Years’ reste ma chanson préférée. Ça peut paraître bizarre, vu que c'est moi qui l'ai écrite.» Lukas Graham Chanteur et auteur-compositeur danois

Plus de dix ans plus tard : que signifie «7 Years» pour toi aujourd'hui?

C'est encore aujourd'hui ma chanson préférée. Ça peut paraître bizarre, vu que c'est moi qui l'ai écrite. Mais elle a changé ma vie. Grâce à cette chanson, j'ai pu réparer le toit de ma mère et lui acheter une maison de vacances. Elle m'a permis de voyager à travers le monde et de faire ce que j'aime.

De nombreux artistes finissent par ne plus supporter d'écouter leurs plus grands succès.

Je ne comprends pas. C'est moi qui ai écrit cette chanson qui a changé ma vie. Bien sûr, j'aime toujours la chanter.

Cet été, tu es en tournée avec Ed Sheeran. Comment est-il?

C'est un type tout à fait normal et terre-à-terre. Nous avons beaucoup de points communs: des enfants du même âge, des racines irlandaises et le goût pour la musique folk et le rap.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.