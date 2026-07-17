Mick Jagger a déclaré qu'il n'avait aucun problème avec les artistes s'essayant à l'intelligence artificielle (IA) pour leur musique, à condition que le résultat soit « original». Dans une interview accordée à Billboard et publiée le 16 juillet, le leader des Rolling Stones a donné son point de vue concernant l'essor de cette technologie controversée.

«Evidemment, je ne veux pas être imité par l'IA, que ce soit au niveau vocal ou instrumental, et le groupe non plus. Je ne veux pas que les gens se contentent de sortir des morceaux qui sonnent exactement comme ceux des Rolling Stones, je pense que c'est clairement inacceptable», a-t-il d'abord clarifié. «Si quelqu'un veut faire de la musique grâce à l'IA, qu'il n'hésite pas. Mais cela doit être original: il faut y apporter sa propre touche et ses propres idées.»

Le rockeur de Satisfaction ne veut juste pas qu'on utilise l'IA pour créer de la musique dans le «style» exact des Rolling Stones. «Toute personne créative, quelle qu'elle soit, ne ferait pas ça», a insisté l'artiste de 82 ans.

Keith Richards, l'un des compagnons de Mick Jagger dans son groupe, a partagé ce sentiment, soulignant que l'authenticité sera toujours au cœur de la création artistique originale.

«Mon opinion est la suivante: je préfère écouter quelque chose d'original. La musique pourrait faire bien mieux que de simplement essayer de se copier elle-même. Après tout, c'est assez simple: on n'est pas chez Beethoven ou Bach, et je ne doute pas que l'IA en soit capable, mais alors quoi? Nous voulons de nouvelles idées», a-t-il défendu. «Nous ne voulons pas de plus en plus de copies et de synthèses. Du moins, c'est mon point de vue. La musique, c'est pour s'amuser. Il y a sûrement assez d'originalité sans avoir à copier des comptines».

Le vingt-cinquième album studio des Rolling Stones, Foreign Tongues, est désormais disponible.

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