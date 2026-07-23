Miki a fait parler son énergie communicative lors de son concert sur la Véga. «C'est pas parce qu'on est jeudi 18h qu'il faut y aller molo», a-t-elle lâché. Ses fans ont répondu présents.

En attendant la photo du festival, on vous laisse un aperçu du scorpion sur la scène (Miki est ici sur la scène des Francofolies).

C'est en mode découverte qu'on s'est rendu devant la Véga ce jeudi en début de soirée. Miki, qui fait partie des artistes émergents mis en avant par le Paléo Festival, était en concert.

On vous avoue que le seul titre de la Franco-Coréenne de 27 ans qu'on connaissait, c'était «Particule». Mais les festivals sont justement une occasion de découvrir de nouveaux artistes. Et franchement, la surprise a été belle.

Une demi-heure avant le début du show, une petite foule brave le soleil écrasant pour être tout devant la scène. Le groupe a bien triplé de volume au moment où la chanteuse arrive sur place. La première chose qui nous marque, c'est l'énergie communicative de la jeune femme.

Dès le deuxième titre, «ça pik un peu quand même», Miki sautille partout sur la scène, joue avec la caméra et descend même à la rambarde. Là, elle fait chanter les gens du premier rang. Et Force est de constater qu'à la différence de nous, le public connaît bien sa setlist.

On vous parler de son énergie communicative. Quel meilleur exemple que de vous dire que dès la troisième chanson «Miki cowboy», on se surprend à se trémousser en rythme.

«Particule» au milieu de la foule

On ne vous cache pas que notre coup de coeur de la soirée, c'est «cartoon sex». Dans cette chanson, Miki parle de ses traumatismes d'enfance et d'expériences personnelles difficiles—comme les abus d'un professeur de tennis—tout en évoquant ses complexes et son quotidien avec une apparente légèreté. Franchement, le titre est prenant.

À nos yeux, le moment fort du concert est «Particule». Miki descend une nouvelle fois vers la foule. Elle appelle un enfant dont elle a vu la pancarte. Ensemble, ils rejoignent une particule au milieu de la foule. De là, la chanteuse demande à ce qu'il n'y ait «que des gens qui sont chauds» autour d'eux car elle prévoit de les faire courir en cercle à la fin de la chanson.

«C'est pas parce qu'on est jeudi 18h qu'il faut y aller molo», lâche-t-elle à la foule. La chanson démarre et c'est en duo avec son invité spécial qu'elle se lance. Parfois, elle le laisse même chanter seul. Et il n'y a pas à dire: ce fan vit clairement sa meilleure vie! Il chante à tue-tête, saute et chauffe même la foule en invitant les festivaliers à taper des mains en rythme.

Une énergie qui ne retombera plus jusqu'à la fin du set. C'est avec «scorpion ascendant scorpion» que la jeune femme conclut son show. De quoi nous permettre de comprendre enfin pourquoi il y avait un gros scorpion blanc sur la scène. Vers la fin du morceau, Miki retourne dans le public. Elle se laisse porter par les gens et continue de chanter sans une seule fausse note!

De retour sur scène, elle salue les festivaliers en compagnie de son batteur et de son guitariste. Un dernier bisou à la caméra et c'est terminé. De notre côté, on ne cache pas un petit coup de coeur pour la chanteuse.