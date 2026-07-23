L'album d'Oasis sorti en 1995, (What's the Story) Morning Glory?, est officiellement l'album studio le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni. Le groupe de Manchester a dépassé Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles sorti en 1967.

Les frères Gallagher, Liam et Noel, ont vu leurs ventes grimper en flèche ces dernières semaines grâce à leur single Wonderwall, qui a atteint la deuxième place du classement des singles britanniques après avoir été adopté comme hymne non officiel de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde de la FIFA.

L'album dont il est extrait est l'album studio le mieux classé selon l'Official Charts Company (OCC), qui indique qu'il s'est vendu à 6,2 millions d'unités depuis sa sortie en octobre 1995, grâce notamment à la tournée de retrouvailles Live '25 de l'été dernier.

Dans le cadre des célébrations du 70ᵉ anniversaire, l'OCC, qui établit les classements hebdomadaires des albums et des singles au Royaume-Uni, a publié une liste actualisée des albums les plus vendus de tous les temps.

Deux compilations occupent les deux premières places du classement général: Greatest Hits de Queen reste n° 1, suivi de Gold d'ABBA. (What's the Story) Morning Glory? arrive ensuite dans le classement.

L'album 21 d'Adele se classe en 4ᵉ position, ce qui en fait le seul album sorti au XXIᵉ siècle à figurer dans le top 10. Cela signifie que les albums d'Oasis et d'Adele devancent Sgt. Pepper, qui détenait ce titre lors du dernier classement établi en 2016.