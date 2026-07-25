L'adolescente, que D4vd est accusé d'avoir tuée et démembrée, avait avorté après leurs relations sexuelles, selon des textos dévoilés vendredi devant un tribunal de Los Angeles. Le chanteur américain risque l'emprisonnement à perpétuité, voire la peine de mort.

D4vd est devenu célèbre en 2022, lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur le réseau social TikTok (archives).

Au quatrième jour d'une audience destinée à évaluer s'il y a assez d'éléments pour justifier un procès contre l'artiste, l'accusation a passé en revue des dizaines de messages entre lui et Celeste Rivas Hernandez, un an avant la mort de la jeune femme.

Le chanteur, dont le vrai nom est David Anthony Burke, lui demande notamment quand elle va avorter. Avant de demander, «c'est le mien, n'est-ce pas?» «Bien sûr que c'est le tien, David», lui écrit Celeste en retour. L'adolescente avait 13 ans à l'époque.

Démembrée à la tronçonneuse

D4vd est accusé de l'avoir poignardée à mort un peu plus d'un an plus tard en avril 2025, avant de démembrer sa dépouille à la tronçonneuse. L'accusation le soupçonne de s'être débarrassé d'elle, car Celeste menaçait de ruiner sa carrière musicale en révélant ses relations sexuelles avec une mineure.

Le cadavre en putréfaction de Celeste a été retrouvé en septembre dernier dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom du chanteur, qui avait été remorquée dans une fourrière d'Hollywood.

Agé de 21 ans, D4vd est poursuivi pour assassinat, agression sexuelle sur mineure et mutilation de cadavre. Le chanteur de R&B plaide non coupable.

L'affaire suscite beaucoup d'intérêt aux Etats-Unis, car l'oeuvre de l'artiste semblait faire écho au meurtre de manière prémonitoire. Le chanteur est devenu célèbre en 2022, lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur le réseau social TikTok.