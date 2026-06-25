En bons termes 30 ans après leur rupture – Vanessa Paradis d'accord pour retravailler avec Lenny Kravitz ?

Alors que Vanessa Paradis était invitée de C à vous, lundi 22 juin, pour parler de sa future tournée des festivals et de son dernier album, Le Retour des beaux jours, elle a été interrogée sur les propos tenus par Lenny Kravitz. Le musicien souhaite qu'ils retravaillent ensemble.

L'artiste américain Lenny Kravitz, Vanessa Paradis le connaît bien. Ils ont collaboré sur l'album Vanessa Paradis en 1992... et ont vécu jusqu'en 1996 une histoire d'amour. Les deux artistes sont restés en bons termes depuis.

Pour autant, Vanessa Paradis est-elle disposée à retravailler avec cet ex qui lui fait des appels du pied depuis 2009, appels qu'il a réitérés récemment ?

La chanteuse ne ferme pas la porte à des retrouvailles musicales. « L'heure est venue ? Non, pas tout de suite, là, non », a-t-elle répondu aux chroniqueurs de C à vous. « Mais j'aimerais beaucoup. C'est un très grand musicien, multi-instrumentiste, il joue de tout, il est très impressionnant et puis il a écrit de super chansons, donc oui, j'aimerais beaucoup, un jour. »

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