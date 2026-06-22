Ce samedi 20 juin 2026, après un an de fiançailles officielles et déjà de nombreuses années d'amour, Amandine Petit et Julien Georges ont scellé leur union aux yeux de tous. (Archives)

C'est par ce simple texte que Miss France 2021 a commenté la vidéo où on les voit, elle et son désormais mari, sortir d'une église et avancer au milieu d'une haie d'honneur sous les confettis et les « viva » des amis et de la famille.

Même si la radieuse mariée met en garde ses fans dans la légende de sa vidéo par un « Faites attention à côté de qui vous vous asseyez sur les bancs de l'école », on sent bien qu'elle ne regrette pas de s'être assise à la bonne place !

Ce samedi 20 juin 2026, après un an de fiançailles officielles et déjà de nombreuses années d'amour, Amandine Petit et Julien Georges ont donc scellé leur union aux yeux de tous.

Amandine Petit portait une ravissante robe sirène en dentelle crème à manches longues, échancrée dans le dos et sur le devant. Pas de voile, un simple chignon et à la main un petit bouquet de lys. Elégance et simplicité également pour son compagnon, en costume, chemise blanche et cravate à motif.

Des photos, en couleurs cette fois, prises dans un jardin et une petite route de campagne normande montrent le couple amoureux, un cliché les ayant surpris dans un fougueux baiser. Comme légende, Amandine Petit a seulement écrit : « Mr et Mme ».

Cette heureuse nouvelle et les magnifiques photos et la vidéo publiées sur le compte d'Amandine Petit ont attiré moult compliments et félicitations, notamment de reines de beauté telles Iris Mittanaere, Sylvie Tellier, Flora Coquerel, Indira Ampiot, Maëva Coucke ou encore Clémence Botino.