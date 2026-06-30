Angelina Jolie a révélé qu'elle n'était « sortie avec personne» depuis son divorce de Brad Pitt. Les deux acteurs, qui ont partagé la vedette dans Mr. & Mrs. Smith, se sont fiancés en 2012 après sept ans de vie commune et six enfants. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime sur leur domaine viticole en France, le Château Miraval, en août 2014.

« Pour être franche, je ne suis sortie avec personne depuis mon divorce, il y a dix ans », a-t-elle déclaré. (Archives)

Le couple s'est séparé deux ans plus tard, l'actrice oscarisée invoquant des « différends irréconciliables » dans sa demande de divorce.

Dans une nouvelle interview accordée à Yahoo! Entertainment, Angelina Jolie a évoqué son rôle dans le film Coutures, dévoilant au passage qu'elle était célibataire.

« Pour être franche, je ne suis sortie avec personne depuis mon divorce, il y a dix ans», a-t-elle déclaré au média. « Du coup, je me dis en quelque sorte que cet aspect de ma vie n'est pas au centre de mes préoccupations si je me concentre sur mes enfants et ma famille. »

En outre, l'actrice de 51 ans a l'impression d'être « redevenue un peu plus la personne que j'étais autrefois ».

« Je découvre quelque chose, maintenant que mes filles ont grandi. Elles me parlent en tant que jeunes femmes, et je vois ce que je souhaite pour elles », a-t-elle ajouté. « Je vois ce que je ne veux pas qu'elles perdent et ce à quoi je veux qu'elles s'accrochent. Et cela me rappelle en quelque sorte ce que j'ai peut-être perdu moi-même. »

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Angelina partage six enfants avec Brad Pitt: Maddox, 24 ans, Pax, 22 ans, Zahara, 21 ans, Shiloh, 20 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 17 ans.

Les acteurs ont été déclarés officiellement célibataires en 2019, mais ils restent empêtrés dans une âpre bataille judiciaire autour de leurs biens communs et intérêts commerciaux, notamment leur domaine viticole en France. Cependant, Angelina Jolie a laissé entendre que des changements se profilaient à l'horizon pour elle.

« Alors oui, les choses changent, mais d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir 51 ans et de commencer à penser au fait de vieillir. Je me dis que je dois revivre. Être à nouveau libre », a-t-elle affirmé en souriant. « D'une certaine manière, la vie m'a peut-être un peu brisée. »

Brad Pitt est en couple depuis 2022 avec Inès de Ramon, une dirigeante du secteur de la joaillerie.

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