Anthony Hopkins s'apprête à sortir un album « très personnel» de musique classique. Des représentants de Decca Classics ont annoncé que l'acteur oscarisé de 88 ans dévoilerait le 21 août Life Is a Dream, un album regroupant des œuvres orchestrales composées sur plus de six décennies.

« La musique a été ma première passion, mon premier désir», a expliqué la star du Silence des Agneaux. « Je compose de la musique depuis toujours. Certaines de ces pièces m'accompagnent depuis des décennies et je ne cesse d'y revenir.»

Anthony Hopkins, qui compose depuis son enfance, a remercié le chef d'orchestre Gustavo Dudamel pour ses conseils.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mon respect au maestro Gustavo Dudamel, dont le talent artistique fait partie intégrante de ce voyage musical», a poursuivi l'acteur gallois. « Grâce à la précision gracieuse de sa baguette, il a insufflé à chaque note une signification profonde et indélébile, créant un paysage pictural qui invite l'auditeur à ressentir et à imaginer quelque chose d'unique et de personnel.»

Auparavant, l'une des compositions d'Anthony Hopkins, And the Waltz Goes On, figurait sur un album d'André Rieu sorti en 2011 et portant le même titre. L'acteur a également animé un concert de gala à Riyad, en Arabie saoudite, en janvier 2025.

Bracken Road, extrait de l'œuvre du comédien intitulée « 1947: Suite For Solo Piano And Orchestra», est sorti récemment.

Cette composition a été initialement imaginée par la légende hollywoodienne alors qu'il était jeune comédien au Liverpool Playhouse en 1963.

« Inspirée par ses souvenirs d'enfance à Margam, dans le sud du Pays de Galles, cette composition est un portrait musical nostalgique des rues, des prairies, des terres agricoles et des montagnes qui entouraient la maison familiale dans les années 1940», peut-on lire dans le résumé.

Anthony Hopkins a également publié ses mémoires, We Did OK, Kid, en novembre 2025.