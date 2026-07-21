Melania Trump était présente avec son mari au Metlife Stadium de New York dimanche pour assister à la finale du Mondial entre l’Espagne et l’Argentine. De folles théories concernant la Première dame des Etats-Unis ont rapidement circulé sur le net suite à cette partie.

Melania Trump a assisté à la finale de la Coupe du monde avec Donald Trump.

La victoire de l’Espagne sur l’Argentine en finale de la Coupe du monde a fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures. Si les agissements de certains joueurs argentins ont été largement commentés, la présence de Melania Trump dans une loge privée a aussi fait parler.

Assise aux côtés de Donald Trump, la mère de Baron arborait des lunettes de soleil noires. Comme le rapporte «Gala», cet accessoire a suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes n’ont pas hésité à dire que la femme accompagnant le Président américain n’était tout simplement pas son épouse.

L’un d’eux a notamment questionné : «Pourquoi Melania porte-t-elle des lunettes de soleil noires derrière une vitre de protection et assise sous un auvent ? Est-ce la fausse Melania avec Trump à la Coupe du monde de la FIFA ?». «Regardez attentivement Melania, c’est la fausse», a jouté un autre utilisateur.

Pour mémoire, Melania Trump est régulièrement victime de folles théories à son sujet. Ces dernières sont notamment alimentées par ses changements de look et son attitude qui a tendance à soulever de nombreuses critiques.

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