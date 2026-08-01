Ariana Grande a engagé une action en justice contre un groupe de hackers anonymes. La chanteuse affirme que les pirates informatiques ont infiltré les appareils de personnes de son entourage proche, volant ainsi des morceaux inédits, des photos privées et des vidéos tournées en coulisses, qui ont ensuite été vendues en ligne, rapporte Billboard.

Dans une plainte déposée le 27 juillet (26) en Californie, Ariana Grande fait état d'une campagne de piratage qui dure depuis des années et qui visait des personnes de son entourage ayant accès à des contenus inédits.

La plainte n'identifiant pas les pirates présumés, Billboard estime que la star devrait plutôt demander l'autorisation du tribunal pour délivrer des assignations à comparaître aux fournisseurs d'accès à Internet et aux plateformes en ligne afin de découvrir l'identité des auteurs de ces attaques grâce à leurs traces numériques.

Selon la plainte, les pirates auraient accédé aux comptes en ligne de photographes, de producteurs et d'autres collaborateurs travaillant en étroite collaboration avec la star de Wicked. Une fois ces comptes piratés, ils auraient téléchargé des chansons inédites, des vidéos de sessions d'enregistrement, des séquences de clips musicaux, des photos prises en coulisses et d'autres contenus privés avant de les revendre.

La plainte détaille des violations s'étalant sur plusieurs années. Rien qu'en 2023, 45 chansons inédites ont fait leur apparition sur Internet avant leur date de sortie prévue, selon la plainte. L'incident le plus récent se serait produit en 2024, lorsqu'une campagne de hameçonnage a poussé un technicien à envoyer des documents appartenant à Ariana Grande.

Parmi les tubes de la chanteuse qui ont fait l'objet de fuites figurent Fantasise, That Bi**h is Mine et White Tee.