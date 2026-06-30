Ariana Grande a modifié les paroles de sa chanson Thank U Next, écrite à propos de son ex, Ricky Alvarez, alors que celui-ci assistait à son concert.

La chanteuse a fait une mention spéciale à son ancien petit ami lors de son concert à Austin, au Texas, dans le cadre de sa tournée Eternal Sunshine Tour.

Au lieu de chanter: « J'ai écrit des chansons sur Ricky, maintenant je les écoute et j'en ris», la chanteuse de 33 ans a interprété: « J'ai écrit des chansons sur Ricky, je sais qu'il est toujours là pour moi.»

L'ancien couple s'est fréquenté en 2015 avant de se séparer l'année suivante. Elle a sorti Thank U Next en 2019 et y a fait référence à plusieurs de ses ex-petits amis, dont Ricky Alvarez, Big Sean, Pete Davidson et Mac Miller, décédé en 2018 d'une overdose accidentelle.

En 2019, Ariana Grande a révélé ce que Ricky Alvarez avait pensé du fait d'être cité dans le morceau.

« Ricky a adoré ça. Il était fier. Mais Ricky m'a dit: «Pourquoi est-ce que j'ai eu la pire réplique?» Et je lui ai répondu: «Comment ça?» Il m'a dit: «Les répliques des autres sont tellement sympas, et la mienne, c'est du genre: Mec, qu'il aille se faire foutre, c'est une ordure" », a-t-elle raconté. « J'aurais pu dire: «J'ai écrit quelques chansons sur Ricky, peu importe qu'il soit nul.» Je lui ai répondu: «J'aurais pu dire ça, mais je ne l'ai pas fait.» J'ai ajouté: «Maintenant, quand j'écoute ça, ça me fait rire.» Parce que ça n'a pas marché entre nous.»

Ariana Grande s'est récemment séparée d'Ethan Slater, son partenaire dans la comédie musicale Wicked, après trois ans de relation. « « C'est à l'amiable», a déclaré une source à US Weekly. « Ils ont pris beaucoup de temps pour y réfléchir mûrement et ont décidé de se séparer. Ils sont toujours amis et se soutiennent mutuellement. Ils sont séparés depuis plusieurs mois, sans faire de bruit.»