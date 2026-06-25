Mais parfois, même si le succès est à la clé, l'argent investi est perdu. Et c'est ce qui est arrivé au producteur de District Z.

L'émission, présentée par Denis Brogniart sur TF1, à l'hiver 2020, n'a pas tenu ses promesses ! Pourtant, sur le papier, le projet avait tout pour, sinon rapporter gros, au moins garantir un amortissement rapide et complet de la somme investie.

« Il y a 10 millions d'euros d'investissement, TF1 prend la moitié à sa charge, ce qui est énorme, et moi je prends mon risque de producteur et je mets autant de ma poche, notamment parce que quand j'ai présenté le pitch à l'international, j'avais déjà dix clients qui veulent tourner dans mon décor... Ça faisait une centaine d'émissions, donc j'amortissais tout de suite les cinq millions », a raconté Arthur au podcast Fracture.

Sur le même thème Tendance Arthur emmène son Labubu à la plage

La mise de fonds est investie dans un projet grandiose : « On a construit un barnum d'un autre monde, on fait venir des cascadeurs (...) Dix hectares, 300 figurants, c'est un truc de dingue », s'est souvenu l'homme de télé, qui a ajouté : « La Fox veut l'émission, tout le monde voulait venir, on avait un embouteillage de boîtes étrangères dans le planning. »

Mais il existe des aléas que même les producteurs les plus chevronnés ne peuvent pas anticiper. D'autant que celui qui a déferlé sur le monde était un vrai ovni : la pandémie de Covid-19 !

« Neuf jours avant la première : le Covid », a relaté Arthur, qui a décidé de tourner avec des mesures sanitaires prises dans la foulée : quarantaine dans les hôtels pour les figurants, tests pour tous, y compris les « célébrités ».

La réactivité est bonne... mais le projet s'enlise au fur et à mesure que les mesures anticovid s'étendent. Les productions internationales revoient leurs plans de travail, leurs projets à l'étranger sont abandonnés... dont District Z. Les équipes étrangères annulent leur participation.

« C'est un four, mais ce n'est pas un échec », a commenté le producteur. Car, pour autant, le public français n'a pas boudé District Z à ses débuts. Bien au contraire ! Arthur s'est enorgueilli d'avoir fait « la plus grosse audience de TF1 depuis 2001 pour le lancement d'un divertissement ». Et d'insister : « On fait 47 % de part de marché. Un carton monumental. »

Mais cela ne suffit évidemment pas à combler le déficit creusé par le retrait des chaînes étrangères. Le producteur de Vendredi, tout est permis a donc « perdu les cinq millions d'euros » investis.

Cependant, dopé aux bonnes audiences de l'émission, Arthur s'est senti prêt à lancer une deuxième saison. Il a remis 5 millions au pot. Las ! Le Covid-19 était aussi parti pour une nouvelle saison, avec le variant Delta en vedette... Et cette fois, ça a marché un peu moins bien. D'autant plus que les zombies étaient moins appréciés pendant les fêtes de Noël, quand la seconde saison a été diffusée.

Arthur a donc déclaré forfait : « Je suis chef d'entreprise, je ne peux pas me permettre de perdre autant de millions chaque année », a-t-il constaté avec réalisme.

Ce qu'il regrette le plus : la déception des équipes qui se sont « données à fond » pour réaliser ce programme. Toutefois, effectivement, « ce n'est pas un échec » : le programme a été remarqué dans le monde entier et a ouvert les portes à Arthur de partenariats avec les plus grandes maisons de production du monde.