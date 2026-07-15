La mort de Thierry Ardisson a été annoncée le 14 juillet 2025 et, un après, sa veuve, Audrey Crespo-Mara, confie avoir gardé des liens très forts avec les enfants de l'animateur de Lunettes noires pour Nuits blanches. Gaston, Ninon et Manon Ardisson ont connu un double drame durant l'année qui s'est écoulée, puisque leur mère, Béatrice Ardisson, est décédée d'un cancer sept mois après leur père.

Audrey Crespo-Mara a confié avoir gardé des liens très forts avec les enfants de Thierry Ardisson.

«C'est cruel, donc on est restés très soudés», a confié Audrey Crespo-Mara, qui est elle-même mère de deux fils, à Paris Match. «On se porte les uns les autres.»

«On se voit ­beaucoup, on se parle beaucoup. Il n'y a pas un jour sans qu'on échange des messages. Aujourd'hui, c'est mon ­anniversaire. Et Gaston m'a dit : «On a tellement de chance de t'avoir dans notre vie !». Manon et Ninon m'ont envoyé : «On t'aime, on t'aime fort !». Ca fait tellement de bien», ajoute Audrey Crespo-Mara.

Sur Instagram, la journaliste de Sept à Huit a également révélé le très émouvant dessin que Ninon lui a envoyé pour marquer l'anniversaire de la mort de Thierry Ardisson.

Et c'est ensemble qu'ils ont décidé de se retrouver pour marquer cette première année sans Thierry Ardisson, dans la maison de Ménerbes, dans le Vaucluse, achetée avec son épouse peu de temps avant son décès et où il espérait pouvoir passer du temps.