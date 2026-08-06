Bella Thorne s'est confiée sur ses difficultés en matière de santé mentale. L'actrice, surtout connue pour avoir incarné CeCe Jones dans la série Shake It Up diffusée sur Disney Channel, a évoqué les répercussions de la relation qu'elle entretenait avec sa mère, Tamara Thorne, durant son enfance, dans le dernier épisode du podcast Call Her Daddy.

«Je pense qu'entre tout ça, avec tout ce travail, le fait de grandir et la façon dont j'ai grandi, j'ai énormément souffert de pensées suicidaires et de dépression», a confié Bella Thorne lors de l'épisode diffusé mercredi (5 août 2026).

«Et à un moment donné, je me suis dit que si je me faisais du mal, peut-être qu'elle verrait à quel point je souffrais.» Ces pensées négatives ont poussé Bella Thorne à quitter le foyer familial dès qu'elle a eu 18 ans.

«Je sentais que cette instabilité revenait», a-t-elle déclaré. « Je n'avais pas d'espace pour parler de ce qui se passe quand on a 18 ans. Je crois que j'avais vraiment peur, et ma mère aussi. On avait toutes les deux tellement peur.» L'actrice de Duff; le faire-valoir a emménagé avec son petit ami de l'époque, Gregg Sulkin, star de la série Faking It.

«Je suis partie cette nuit-là avec mon petit ami de l'époque», se souvient-elle. «En un clin d'œil, je suis telle personne, et quelques instants plus tard, je suis une personne complètement différente, et je n'ai aucune idée de l'endroit où aller ni de ce que faire. Je n'ai pas de pièce d'identité. Je n'ai rien. Je n'ai littéralement rien.»

Bella Thorne avait déjà confié que sa relation avec sa mère avait été «brisée» durant sa jeunesse.

Dans une interview accordée en 2019 au magazine People, Tamara Thorne avait insisté: «J'aime ma famille et j'aime Bella de tout mon cœur, sans condition. Ma famille passe toujours en premier, c'est ma priorité numéro un. Bella et moi avons eu une dispute il y a quelques années, mais nous sommes en train de nous réconcilier.»