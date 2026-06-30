C'est à la faveur d'une psychothérapie entamée en 2022 que le duo a commencé à mettre de l'ordre dans sa façon de fonctionner et à faire la distinction entre travail et famille, comme les deux rappeurs l'ont confié au Monde.

Si Bigflo et Oli sont indissociables, les deux frères ont eux-mêmes mis du temps à bien se connaître, l'un sans l'autre.

Les bienfaits de la thérapie Bigflo: «Cette vie, elle est quand même compliquée»

« Cette vie, elle est quand même compliquée», explique Bigflo, qui révèle avoir fait un burn-out en pleine ascension dans leur carrière. « Etre un artiste connu, et anxieux comme je le suis, c'est vraiment un mauvais mélange.»

Le rappeur de 33 ans reconnaît que leurs « automatismes de boulot se sont emmêlés» dans leur « rapport grand frère-petit frère». « On se croyait semblables, et on a fini par comprendre qu'on était différents, et que ce n'était pas grave. Quand on l'a compris, c'est là qu'on est devenus plus forts», a ajouté Bigflo.

Le déclic leur est venu après avoir parlé à plusieurs autres membres de groupes ou de duos, dont Eric et Ramzy, Mouss et Hakim du groupe Zebda, ou encore JoeyStarr, dont les rapports avec Kool Shen, son complice de NTM, ont pu être tendus.

« Tous nous ont dit: «On ne se parle pas assez entre nous»», a expliqué Bigflo, qui a donc tenté, avec son frère Oli, de trouver une solution au problème et le duo semble y être parvenu par la thérapie.