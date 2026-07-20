Billy Joel a cessé d'écrire de nouvelles chansons par crainte de « diluer son héritage ». Dans une nouvelle interview accordée au musicien Rick Beato pour sa chaîne YouTube, l'auteur-compositeur et interprète de 77 ans a révélé qu'il « avait eu l'impression d'en avoir fini» avec « l'écriture » après la sortie de son douzième album studio, River of Dreams, en août 1993.

« Je ne voulais pas finir comme ça » Billy Joel révèle pourquoi il s'abstient de sortir de nouveaux albums

« Je ne voulais plus faire ça. J'étais marié (à Christie Brinkley), j'avais un enfant (Alexa Ray Joel). Je ne voulais plus m'enfermer dans une grotte et me consacrer à l'écriture comme un moine », a-t-il expliqué. « (Je me suis dit): ‹Tu sais quoi? Les Beatles ont sorti 12 albums.› Et ça me suffisait amplement. »

Pour le chanteur de Piano Man, les vieux artistes qui continuent à sortir de nouveaux titres risquent de « diluer leur héritage».

« Peut-être ne sont-ils plus aussi bons qu'avant ou ne sont-ils plus aussi motivés, mais cela finit par s'essouffler », a-t-il constaté. « Je ne voulais pas finir comme ça. »

Bien que Billy Joel n'ait pas l'intention de sortir de nouvelles chansons, il a sorti en 2001 l'album de musique classique Fantasies & Delusions ainsi que le single Turn the Lights Back On en 2024.

« J'étais prêt à faire ça et c'était quelque chose que je devais me sortir de la tête », a-t-il précisé au sujet de Fantasies & Delusions. « Je ne voulais pas m'acharner sur un sujet épuisé et me faire passer pour quelqu'un d'autre simplement parce que j'étais Billy Joel. Je voulais que ce soit bien, et j'ai pris conscience que je n'avais plus la même motivation qu'avant, alors je me suis dit: «Arrête. Ne gâche pas tout." »

En 2025, Billy Joel a reçu un diagnostic d'hydrocéphalie à pression normale (HPN), une affection neurologique qui entraîne des troubles de l'audition, de la vision et de l'équilibre.

Le chanteur de Uptown Girl a annulé tous ses concerts à venir, mais a confirmé par la suite, lors d'une interview, que son état s'était amélioré.