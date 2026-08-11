Brad Pitt a réagi pour la première fois aux problèmes qu'il rencontre avec les enfants qu'il a eus avec Angelina Jolie. Lors d'une interview avec Esquire, l'acteur de 62 ans a d'abord précisé qu'il avait été «un optimiste né» pendant la majeure partie de sa vie, ne souffrant pas de «la moindre pensée suicidaire».

Brad Pitt a réagi pour la première fois aux problèmes qu'il rencontre avec les enfants qu'il a eus avec Angelina Jolie.

Mais il a plus tard connu «une petite période» difficile qui a semé en lui des pensées sombres.

«Je n'ai jamais eu de pensées suicidaires, sauf pendant cette petite période. Et pendant cette petite période, je me disais simplement... je n'arrivais pas... Je ne voyais tout simplement pas d'issue», a-t-il confié. «La douleur était si oppressante que... Je n'allais pas passer à l'acte, mais je pouvais sentir... Je pouvais sentir l'acier froid de la balle dans ma tête, et cela me procurait un sentiment de soulagement.»

La star de F1 a alors mieux compris certains actes. «Et je me suis dit: «Oh, d'accord, maintenant je comprends... Je comprends le suicide, dans le sens où c'est comme un soulagement. Il s'agit de chercher à échapper à la douleur»», a-t-il songé. «Mais je pense aussi qu'on a un incroyable instinct de survie. Et pour moi, il s'est immédiatement déclenché, mais c'était juste...» Après une pause, l'acteur de Fight Club a ajouté: «Ouais. Écoute: tout ça, c'est pas facile. Et tu parles à un type qui a gagné au loto.»

Lorsque le journaliste lui a demandé s'il faisait référence aux «histoires avec les enfants», Brad Pitt a répondu: «Des histoires de famille... On va en rester là.»

Période sombre

L'acteur semble faire référence aux conséquences de son divorce d'avec l'actrice Angelina Jolie, dont il s'est séparé en 2016 après plus de dix ans de vie commune et deux ans de mariage. Leur divorce a été prononcé en 2019, mais l'ancien couple est encore engagé dans une bataille juridique concernant son domaine viticole en France.

Ils ont six enfants: Maddox, 24 ans, Pax, 22 ans, Zahara, 21 ans, Shiloh, 20 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 18 ans. Quatre d'entre eux – Maddox, Zahara, Shiloh et Vivienne – ont entamé des démarches juridiques pour supprimer le nom de famille de leur père de leur patronyme, qui était originellement Jolie-Pitt. Shiloh a légalement changé son nom pour devenir Shiloh Jolie en 2024, tandis que les trois autres demandes sont toujours en cours d'examen.

Lorsqu'on lui a demandé comment il était sorti de cette période sombre, Brad Pitt a répondu: «Peut-être faut-il commencer par lâcher prise, abandonner ce besoin de contrôle, cette conviction sur la façon dont les choses devraient être, ce qui aurait dû être ou ce qu'elles sont censées être, puis essayer de les contrôler, essayer de les modeler de force pour leur donner une forme quelconque, ce qui est impossible.»

«C'est peut-être vraiment le chemin vers l'éveil», a poursuivi Brad Pitt, «et un jour, le soleil brillera un peu plus fort et l'air sera un peu plus doux. Et cela, en soi, c'est l'acceptation, je dirais.»