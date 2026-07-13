Britney Spears s'est exprimée après avoir été aperçue allongée sur le toit d'une voiture qui roulait sur l'autoroute. Jeudi 9 juillet, la chanteuse a été aperçue en train de sortir par le toit ouvrant d'un SUV noir près de Studio City alors que le véhicule roulait, et apparemment à plus de 70 kilomètres/heure.

La chanteuse a été aperçue en train de sortir par le toit ouvrant d'un SUV noir près de Studio City alors que le véhicule roulait. (Archives)

« Ce que les gens voient, ce sont deux secondes de folie où je me cambre vers les cieux!!!!! », a écrit la chanteuse de 44 ans sur Instagram. « Mais les jours et les heures de ma réalité!!!!!! Rien n'est ce qu'il paraît. Psss, je crois que je vais devoir sortir du toit un peu plus souvent. »

Avant son commentaire sur les réseaux sociaux, une source avait déclaré au Daily Mail: « Britney a juste passé la tête par le toit ouvrant pendant un bref instant. Elle voulait voir ce qui se passait dans la circulation devant elle, car les voitures s'étaient arrêtées. Elle voulait savoir combien de temps elles allaient être bloquées. »

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La source a ajouté que la chanteuse de Toxic « faisait ça tout le temps quand elle était enfant et qu'elle grandissait dans le Sud », et a précisé que la star « n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit de mal ».

Ce dernier incident a suscité des inquiétudes quant au bien-être psychique de la star. En mars dernier, elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse, après avoir été vue en train de « zigzaguer entre les voies » et de rouler à vive allure. L'enregistrement audio de l'appel au 911 indiquait qu'elle « freinait de manière erratique, faisait des embardées et roulait sans feu arrière ».

En mai, TMZ a rapporté que Britney Spears aurait été vue en train de « crier », d'« aboyer » et de se promener un couteau à la main à la Blue Dog Tavern de Sherman Oaks.

Son agent a expliqué l'incident en déclarant: « Britney profitait d'un dîner tranquille avec son assistante et son garde du corps. Elle racontait simplement que son chien aboyait après les voisins. À aucun moment elle n'a mis qui que ce soit en danger avec un couteau. Elle coupait simplement son hamburger en deux. »

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