Les exploits culinaires de Brooklyn Beckham ne plaisent pas à tout le monde. Le fils de David et Victoria Beckham, qui est en froid avec ses parents, a publié une vidéo dans laquelle on le voit cuire des spaghettis dans de l'eau de mer pour promouvoir sa gamme de sauces piquantes « Cloud23».

«Dégoûtant» Brooklyn Beckham cuit ses pâtes dans de l'eau de mer et c'est le drame

Publiée sur TikTok, la vidéo montre l'aspirant chef cuisinier, le pantalon retroussé jusqu'aux genoux, récupérer de l'eau de mer dans une casserole. «Bien sûr, on commence par prendre un peu d'eau pour les pâtes», déclare-t-il en regardant la caméra.

De retour en cuisine, le jeune homme de 27 ans prépare un plat de pâtes simple à base de tomates et de parmesan. Mais son choix d'eau lui a valu de nombreuses critiques dans les commentaires. «C'est de la provoc?», s'est demandé un internaute, tandis qu'un autre s'est inquiété pour des questions d'hygiène: «L'eau de mer n'est-elle pas sale ?»

«De l'eau de pâtes avec un petit goût de carburant de bateau brûlé, s'il vous plaît, monsieur», indique un autre commentaire. Un internaute, qui se dit italien, a ajouté: «Je suis presque sûr que l'eau de mer, c'est le meilleur moyen de passer toute la journée suivante aux toilettes».

«Dégoûtant», a jugé un internaute pour qui faire bouillir l'eau peut tuer certaines bactéries, mais pas d'autres produits chimiques éventuellement présents dans la mer. «On prélève de l'eau de mer au niveau du moteur, là où l'huile et les produits chimiques s'écoulent. Faire bouillir l'eau de mer ne tue pas les polluants chimiques, les métaux lourds et toutes les toxines.»

Critiques

Un énième internaute a établi un parallèle entre les efforts de Brooklyn Beckham et les exploits professionnels de son père, l'ancien footballeur David Beckham. «À son âge, son père avait déjà remporté le triplé et venait de signer au Real Madrid», a-t-il écrit. «Mais des pâtes à la tomate, c'est déjà une belle réussite en soi.»

Brooklyn Beckham, qui a déclaré en janvier qu'il ne souhaitait pas se «réconcilier avec (s)a famille», s'était auparavant dit insensible aux critiques qu'il reçoit en ligne. «Pour être honnête, je suis habitué à la haine», avait-il déclaré à Insider en 2023. «Ça ne me dérange pas vraiment.»

Brooklyn Beckham, qui est marié à l'actrice Nicola Peltz depuis 2022, estime qu'il a «des choses plus importantes à faire que de m'inquiéter des bêtises que les gens racontent à mon sujet».