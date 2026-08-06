Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont fêté leur premier anniversaire de mariage, bien qu'ils soient mariés depuis quatre ans. Le couple s'est officiellement dit oui lors d'une fête somptueuse de trois jours organisée en avril 2022 dans la propriété de la famille Peltz à Palm Beach, en présence de 500 invités.

Après leur renouvellement de vœux Brooklyn et Nicola Peltz Beckham célèbrent leur «premier» anniversaire de mariage

Ils ont renouvelé leurs vœux en août 2025, sans la famille Beckham.

Mercredi, tous deux ont marqué ce nouvel anniversaire de mariage dans une publication Instagram. Pour célébrer le renouvellement de leurs vœux, Brooklyn Beckham a qualifié l'actrice de « princesse absolue ».

Il a écrit: « Joyeux anniversaire, Nicola. Je ne peux pas te dire à quel point je t'aime. Tu es ma meilleure amie, et je t'aime plus que la vie elle-même. J'ai tellement de chance de pouvoir t'appeler ma femme. Tu es ma princesse absolue, et je te promets de toujours te protéger. »

Nicola Peltz a également célébré l'événement en écrivant: « Joyeux anniversaire, mon amour. Tu rends la vie si belle. Merci d'être le mari le plus extraordinaire dont je puisse rêver. »

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Des sources ont confié au journal The Sun que le couple ne célébrerait plus la date de leur premier mariage en raison de « mauvais souvenirs ».

Brooklyn Beckham n'a rien publié à l'occasion de leur anniversaire initial en avril dernier, tandis que Nicola Peltz n'a jamais marqué cette date.

Dans la déclaration cinglante et fracassante qu'il a faite en janvier dernier, le fils aîné des Beckham a expliqué que sa femme et lui avaient organisé un renouvellement de vœux sans sa famille, car ils souhaitaient « créer de nouveaux souvenirs qui nous apportent joie et bonheur ».

« La veille de notre mariage, des membres de ma famille m'ont dit que Nicola n'était ‹ pas de mon sang › et ‹ ne faisait pas partie de la famille › », a-t-il révélé. « Ma mère a détourné ma première danse avec ma femme, qui avait été planifiée des semaines à l'avance, pour en faire une chanson d'amour romantique. »

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