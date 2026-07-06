Le parcours vers la sobriété de Cara Delevingne n'a pas été un long fleuve tranquille, comme pour beaucoup de personnes souffrant d'addictions et souhaitant s'en sortir. L'ancienne mannequin devenue actrice a compris qu'elle devait se désintoxiquer en 2022 après que des photos d'elle, prises après le festival Burning Man, sont devenues virales, suscitant des inquiétudes quant à son bien-être.

Le parcours vers la sobriété de Cara Delevingne n'a pas été un long fleuve tranquille, comme pour beaucoup de personnes souffrant d'addictions et souhaitant s'en sortir. /Covermedia

Cara Delevingne revient sur l'overdose qui a failli la tuer Le parcours vers la sobriété de Cara Delevingne n'a pas été un long fleuve tranquille, comme pour beaucoup de personnes souffrant d'addictions et souhaitant s'en sortir. /Covermedia

Cara Delevingne, qui a « perdu des contrats» à cause de ces photos, a expliqué dans le podcast de Louis Theroux qu'elle avait été sevrée médicalement du GHB, mais que c'était « probablement la substance la plus difficile à arrêter». Elle a en effet eu du mal à rester sobre, car elle ne voulait pas affronter la réalité.

« Je n'arrivais pas à gérer le fait d'être sobre et de prendre conscience que, plus j'étais sobre, plus je me rendais compte à quel point j'avais tout foutu en l'air, et c'était tout simplement trop», a-t-elle déclaré. « Je n'arrivais pas à rester sobre, puis j'ai fait une overdose parce que je pense qu'il y avait des opiacés dans la cocaïne que j'avais achetée, ou quelque chose comme ça.»

La jeune femme de 33 ans a révélé que sa compagne, Minke, avait appelé les secours et qu'on lui avait administré du Narcan – un médicament utilisé pour traiter rapidement les surdoses d'opiacés – avant qu'elle ne soit transportée à l'hôpital.

A son réveil dans le centre hospitalier, Cara Delevingne a avoué qu'elle « voulait mourir» plutôt qu'être témoin de la souffrance qu'elle avait causée à ses proches.

« Tu sais ce que tu viens de faire subir aux gens que tu aimes, et tu vois la douleur sur leur visage. La honte. Ça me donne envie de pleurer, et c'est horrible», se souvient-elle. « C'est difficile de se pardonner ça. Ça a été l'une des choses les plus douloureuses qui me soient arrivées, alors faire subir ça à quelqu'un d'autre, c'est vraiment dur.»

Après cela, la star de La Face cachée de Margo a compris qu'elle devait « partir» et prendre sa sobriété au sérieux, ajoutant que « quelque chose avait changé à ce moment-là » et que « ce n'était plus amusant».

« Quelqu'un m'a dit un jour: «Si tu restes sobre pendant un an, et que je reviens te voir dans un an en constatant que tu l'es toujours, je t'achèterai un kilo de cocaïne, et on verra si tu as encore envie d'en prendre». Je ne l'ai pas fait, parce que c'est à ce point-là qu'on est sûr de soi: quand on a réussi à rester sobre pendant un an, on n'a plus jamais envie de replonger. Et c'est vrai. En tout cas, pour moi. Tout le monde n'a pas cette chance. C'était la dernière fois», a révélé Cara Delevingne.