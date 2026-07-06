Carla Bruni a marqué les 20 ans du décès de son frère, Virginio, qui s'est éteint à 46 ans le 4 juillet 2006 à cause du sida. La chanteuse et mannequin a publié sur Instagram une photo en noir et blanc du défunt qu'elle semble conserver dans sa bibliothèque.

«La fin de l'enfance, à tout jamais» Carla Bruni marque les 20 ans du décès de son frère, mort du sida

« Salut marin, 20 ans sans toi aujourd'hui », a-t-elle écrit dans la légende, avant de réciter une partie des paroles de sa chanson Salut marin, qu'elle lui avait dédiée en 2008, soit deux ans après sa mort.

Les paroles contiennent notamment ces passages: « Salut marin bon vent à toi; Tu as fait ta malle, tu as mis les voiles; Je sais que tu ne reviendras pas », et « Je te dis bon vent mais ça me fait mal; Car marin tu emportes avec toi; Toute notre enfance de cristal; Et notre jeunesse de miel ».

En 2008, l'épouse de Nicolas Sarkozy avait confié à Paris Match que le décès de son frère avait « symbolisé la fin de l'enfance, à tout jamais ». « Même si, à 38 ans, il était temps de se séparer de cette enfance. Il était une part importante de mes jeunes années », a noté celle qui a aussi perdu plusieurs « amis » à cause du sida.

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