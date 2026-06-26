Le roi Charles III a annoncé qu'il n'emménagerait pas à Buckingham Palace une fois les travaux de rénovation terminés. Ces travaux, qui durent depuis une décennie, devraient s'achever en 2027. Toutefois, un communiqué du palais a confirmé que le monarque et son épouse, la reine Camilla, n'y résideraient pas.

«À tous les autres égards, ce sera un véritable centre d'activité royale», a déclaré un porte-parole du palais. «Sa Majesté conserve une grande affection pour le palais de Buckingham et un profond respect pour son rôle dans la vie royale et publique. Il restera un lieu de travail, mais nous cherchons à élargir l'accès du public précisément pour maximiser l'intérêt national d'un bâtiment financé par les deniers publics.»

Ainsi, le palais londonien restera «le centre cérémoniel de la vie royale, le lieu de travail principal de la Maison royale et un bien du patrimoine national offrant davantage de possibilités d'accès au public».

Les travaux de rénovation, d'un montant de 428 millions d'euros, ont débuté en 2017 et ont permis de remplacer les chaudières, les tableaux électriques, les systèmes de câblage, les réservoirs d'eau et la tuyauterie du palais, alors que certains n'avaient pas été rénovés depuis les années 1950. Le palais est resté pleinement opérationnel pendant les travaux.

Charles et Camilla continueront à résider à Clarence House lorsqu'ils seront à Londres.

Buckingham Palace a également publié pour la première fois la déclaration d'impôts du roi, dans le cadre de « l'engagement en faveur de la transparence» de la famille royale. Charles III a payé plus de 34 millions d'euros d'impôts depuis son accession au trône en septembre 2022.

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