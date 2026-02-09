Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux seront bientôt parents! Le pilote de course et l'influenceuse, mariés depuis février 2026, sont en vacances en famille en Sardaigne et coulent des jours heureux sur un yacht, documentés par le frère de Charles Leclerc sur son compte Instagram. Au milieu des images, on peut voir Alexandra Saint Mleux en bikini, caressant son ventre déjà très arrondi.

Le pilote de course et l'influenceuse, mariés depuis février 2026, sont en vacances en famille en Sardaigne et coulent des jours heureux sur un yacht, documentés par le frère de Charles Leclerc sur son compte Instagram. /Covermedia

Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux confirment attendre un bébé Le pilote de course et l'influenceuse, mariés depuis février 2026, sont en vacances en famille en Sardaigne et coulent des jours heureux sur un yacht, documentés par le frère de Charles Leclerc sur son compte Instagram. /Covermedia

L'influenceuse a également partagé une photo d'elle sur son propre compte Instagram. La jeune femme pose dans une longue robe jaune canari, moulante et fendue sur le devant, qui enserre joliment un baby bump déjà avancé. En fond de l'image, un toit de tuiles, une maison blanche et une colline d'Italie.

La suite du diaporama est consacrée à des images de décors paradisiaques. Sur l'une d'entre elles, un couple en ombres chinoises s'enlace dans la mer, alors que le soleil se couche à l'horizon: Alexandra Saint Mleux a tagué son mari.

Ces photos d'Alexandra Saint Mleux confirment le soupçon de grossesse qui était né lors du Grand Prix de Hongrie le mois dernier, ainsi que des photos de l'influenceuse en bikini, dans un canot pneumatique ou sur une planche de paddle, que Paris Match avait publiées le 4 août.