Christophe Lambert a paniqué ses fans américains. L'acteur s'est évanoui samedi en plein milieu d'une séance de dédicaces avec des fans pendant le Steel City Con, à Monroeville, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

L'acteur franco-américain a été immédiatement évacué par les secours et brièvement hospitalisé. Une séance photo prévue avec ses fans venus pour rencontrer l'interprète de Connor MacLeod dans le film culte Highlander a été annulée.

Toutefois, selon une déclaration de son agent à TMZ, Christophe Lambert a depuis regagné sa chambre d'hôtel, où il se repose, et tout va «parfaitement bien».

La raison avancée par son entourage pour cet évanouissement en public est que le comédien de Greystoke: la légende de Tarzan aurait un peu trop tiré sur la corde en ayant peu mangé dans la journée, après une nuit blanche. La chaleur et la déshydratation auraient amplifié l'inconfort.

Cet épisode d'hypoglycémie a vite été réglé et le comédien de Subway s'apprête à honorer ses autres engagements, notamment celui de la Fan Expo, à Chicago.

Ce n'est pas le premier incident de santé que connaît l'acteur, âgé de 69 ans: en 2025, il avait dû annuler sa participation à une convention en Suède après une chute dans les escaliers d'un hôtel. L'acteur de Mortal Kombat s'était blessé au dos, sans se casser de vertèbres, ce qui avait néanmoins nécessité plusieurs semaines de rééducation.

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