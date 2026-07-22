Le chanteur américain D4vd n'a pas cillé mardi lorsque les photographies du cadavre de l'adolescente qu'il est accusé d'avoir tuée et démembrée ont été diffusées devant un tribunal de Los Angeles. Il encourt la prison à vie, voire la peine de mort.

David Anthony Burke de son vrai nom est resté enchaîné à sa chaise, au premier jour d'une audience préliminaire destinée à évaluer s'il y a assez d'éléments pour justifier un procès à son encontre. Il a regardé fixement les clichés du corps en putréfaction de la jeune Américaine de 14 ans retrouvée en septembre dernier dans sa Tesla à Hollywood.

La police a trouvé un grand sac noir dans le coffre du véhicule, après sa mise à la fourrière en septembre dernier, a expliqué à la barre un inspecteur de police. A l'intérieur, les agents ont découvert un torse surmonté d'un visage impossible à identifier.

«Il y avait un degré de décomposition tel que le décollement de la peau [...] le rendait méconnaissable», a détaillé cet enquêteur. Dans un second sac noir, la police a trouvé les bras et les jambes de la victime, découpés. Deux doigts de sa main gauche, dont l'un portait un tatouage la liant au chanteur, manquaient après avoir été sectionnés.

Démembrée à la tronçonneuse

D4vd est poursuivi pour assassinat, agression sexuelle sur mineure et mutilation de cadavre dans cette affaire. Il plaide non coupable et risque l'emprisonnement à perpétuité, voire la peine de mort.

Selon l'accusation, il aurait poignardé à mort la victime en avril 2025, avant de démembrer sa dépouille à la tronçonneuse, car l'adolescente mineure menaçait de ruiner sa carrière musicale en révélant les relations sexuelles qu'ils auraient eues dès ses 13 ans. L'adolescente avait été portée disparue dès 2024 par sa famille.

Dans les jours suivant le meurtre, D4vd a commandé deux tronçonneuses, ainsi qu'une piscine gonflable et des sacs mortuaires, via un compte Amazon dissimulé sous un alias, a retracé l'inspecteur.

L'affaire suscite beaucoup d'intérêt aux Etats-Unis, car l'oeuvre de l'artiste de 21 ans semblait faire écho au meurtre de manière prémonitoire. Le chanteur est devenu célèbre en 2022, lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur TikTok.