Danny Glover est atteint de la maladie d'Alzheimer. L'acteur et producteur de cinéma chevronné, qui fêtera ses 80 ans le 22 juillet, a reçu ce diagnostic en 2023, quelques mois après s'être vu décerner un Oscar d'honneur en reconnaissance de son engagement mondial de plusieurs décennies en faveur de la justice et des droits de l'homme.

L'acteur et producteur, qui fêtera ses 80 ans le 22 juillet, a reçu ce diagnostic en 2023, quelques mois après avoir reçu un Oscar d'honneur pour son engagement en faveur des droits de l'homme. /Covermedia

Danny Glover révèle le combat qu'il mène contre Alzheimer L'acteur et producteur, qui fêtera ses 80 ans le 22 juillet, a reçu ce diagnostic en 2023, quelques mois après avoir reçu un Oscar d'honneur pour son engagement en faveur des droits de l'homme. /Covermedia

Mercredi 1er juillet (26), lors d'un entretien avec Lester Holt dans l'émission Today, Danny Glover a évoqué sa vie avec cette maladie.

« Je peux vivre avec, dans une certaine mesure. Je suis sûr qu'à mesure qu'elle progresse, les choses vont être différentes et changer», a-t-il déclaré.

La maladie neurodégénérative a affecté son élocution et l'empêche de se mouvoir comme avant, mais il gère, dit-il. Cependant, la star de L'Arme fatale a souligné que, malgré la progression de cette maladie neurologique, il restait déterminé à s'engager auprès des jeunes générations sur les questions de justice sociale.

« Ce qui compte vraiment, c'est de parler aux jeunes et de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités», a-t-il insisté auprès de Lester Holt. « J'ai moi aussi beaucoup à apprendre», a ajouté le comédien de Mandela.

Dans une autre interview accordée au magazine People, Danny Glover a admis qu'il avait encore du mal à accepter son diagnostic. « Je n'accepte toujours pas pleinement tous les aspects de cette situation. Il y a ces moments qui reviennent sans cesse en mémoire, comme une preuve que la mémoire existe. Et puis il y a les moments que je n'oublierai jamais», a-t-il confié.

Le comédien de La Couleur pourpre a indiqué qu'il apprenait encore à accepter la réalité de la maladie, tout en rappelant que tant d'autres personnes étaient également atteintes. Accepter le diagnostic, c'est « d'une certaine manière reconnaître que cela vous arrive et, en même temps, qu'il y a des millions de personnes qui en souffrent», a-t-il déclaré.

Danny Glover a expliqué que sa famille était très présente et l'aidait. Sa fille Mandisa, 50 ans, qui est son unique enfant, a expliqué que l'état de son père était variable, décrivant des moments de lucidité et de confusion. « Je pense qu'il est parfois conscient, et parfois non», a-t-elle déclaré. Malgré ces difficultés, le comédien a ajouté qu'il restait concentré sur ce qu'il pouvait encore apporter.

« Je n'ai pas l'impression que c'est la fin de ma vie», a déclaré Danny Glover au média, ajoutant avec optimisme: « Il reste du travail à faire.»