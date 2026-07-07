Donald Trump a qualifié Nicki Minaj de « très sexy» et « fantastique» lors d'un événement qui s'est tenu le 6 juillet (26). Lors du déjeuner organisé dans la Roseraie de la Maison Blanche à Washington, D.C., pour célébrer le lancement des « Trump Accounts», le dirigeant américain a particulièrement mis en avant la rappeuse d'Anaconda.

«Une personne fantastique» Trump se lâche et fait l'éloge de la «sexy» Nicki Minaj

« Nous avons également une femme qui est très respectée, très sexy, vraiment géniale et une si grande amie – je ne dirais pas «conservatrice», mais plutôt dotée de bon sens», a-t-il déclaré avec enthousiasme. « C'est une personne fantastique, une femme respectée de tous et qui possède un véritable talent: Nicki Minaj.»

Donald Trump a ensuite demandé à la rappeuse – qui portait une robe Versace rose – de se lever devant la foule, expliquant qu'elle était « une personne formidable et respectée de tous».

Au cours de son discours, le président de 80 ans a également semblé confondre Nicki Minaj avec Kelly Loeffler, directrice de la Small Business Administration.

« Nicki Minaj est vraiment incroyable. On parle de «petites entreprises», Nicki, mais quand on fait le calcul, c'est plus gros que n'importe quelle banque au monde, probablement, n'est-ce pas?» a-t-il interrogé. « Ce ne sont pas des petites entreprises, mais elle a fait un travail fantastique, et je l'apprécie.»

Les représentants de Donald Trump et de la Maison Blanche n'ont pas encore commenté cette erreur.

Après l'événement, Nicki Minaj s'est rendue sur X pour publier une photo d'elle-même et du président dans le Bureau ovale.

« Waouh!!!! #WhiteHouseBarbie avec son président préféré de tous les temps!!!», a-t-elle écrit dans la légende.

La chanteuse s'est imposée ces derniers mois comme une fervente partisane de Donald Trump, après l'avoir soutenu lors du Trump Accounts Summit et avoir assisté à la première du documentaire Melania en janvier.

Dans une interview accordée au magazine TIME et publiée en mai, l'interprète de Starships s'est confiée sur les raisons qui la poussent à défendre le leader républicain.

« C'est comme Marilyn Monroe qui incarne une certaine ambiance. Donald Trump a son propre style», a-t-elle déclaré au magazine, insistant sur le fait qu'elle n'était pas la seule célébrité à partager ce sentiment. « Parfois, il suffit d'une seule personne courageuse pour encaisser le plus gros de l'impact. Je pense que je suis le catalyseur de ce changement.»