Donna Kelce s'est exprimée pour la première fois au sujet du mariage de son fils Travis avec Taylor Swift. La mère du marié, âgée de 74 ans, a accepté de commenter le mariage du couple, qui a réuni de nombreuses célébrités au Madison Square Garden le 3 juillet.

«Vraiment magique» Donna Kelce en dit plus sur le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce

« Je ne peux vraiment pas en dire grand-chose, si ce n'est que c'était magique, vraiment magique », a-t-elle déclaré dans une interview publiée sur le compte Instagram de Macy's.

Donna Kelce avait été aperçue à son arrivée à New York le 2 juillet, avant d'assister au dîner de répétition.

Seuls quelques détails ont été rendus publics concernant le mariage.

« Les tenues de cérémonie des mariés ont été créées par Christian Dior Haute Couture », indiquait un communiqué publié après la cérémonie. « Elles ont été conçues par Jonathan Anderson, directeur artistique des collections femme, homme et haute couture de Dior, en étroite collaboration avec les mariés. Il s'agit de la première robe de mariée haute couture créée par le créateur pour une célébrité de renommée mondiale. Leurs chaussures ont été réalisées sur mesure par Christian Louboutin et la mariée portait des bijoux Cartier. »

La cérémonie a été célébrée par Adam Sandler. Une autre source a déclaré à People: « Taylor a remonté l'allée jusqu'à une scène où ils se sont dit "oui", (et) leurs vœux ont duré environ 20 minutes chacun. Après la cérémonie, la mère de Taylor a invité tout le monde dans la salle de réception où une scène avait été installée (pour les artistes invités). »

Taylor Swift n'avait pas de demoiselles d'honneur. À la place, son frère Austin lui servait de témoin. Travis Kelce avait quant à lui choisi son frère Jason comme témoin.

Paul McCartney et Stevie Nicks auraient chanté pour les mariés.

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